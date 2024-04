Abus sexuels dans l'Eglise : le Diocèse crée une cellule d'écoute pour les victimes

Le diocèse de La Réunion a ouvert une cellule d'accueil et d'écoute des personnes victimes d'abus sexuels dans l'Église. Elle est réservée aux individus majeurs, uniquement.

GB •

La Réunion n'échappe pas aux abus sexuels dans l'Eglise. C'est pour cette raison que ce lundi 15 avril, le diocèse de La Réunion annonce avoir créé une cellule d’accueil et d’écoute des personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles.

Une cellule réservée aux majeurs.

La cellule est destinée à toute personne majeure, uniquement, qui a pu être victime de harcèlement, de violence, d'agression et/ou d’abus sexuel "commis par un membre en responsabilité dans l’Église : membres du clergé (évêques, prêtres, diacres), religieux ou religieuses, ou laïcs", précise le Diocèse.

La cellule est composée de personnes "formées à l'écoute, issues de différents horizons sociaux et professionnels. Soumis à la plus grande confidentialité, les membres de la cellule reçoivent et écoutent les personnes se présentant comme victime", poursuit le Diocèse. L'évêque sera alors informé qui décide des suites à donner, en accord avec le plaignant.

La cellule ne prend à priori pas en charge les personnes mineures, victimes d'abus sexuels dans l'Eglise.

Premières cellules en 2016

Les premières cellules d'accueil et d'écoute ont été créées en mars 2016 dans certains diocèses de France. Elles ont pour but de permettre une liberté de paroles à toutes les victimes d’abus sexuel dans l’Église et de les aider à accepter leur traumatisme.

Pour contacter la cellule

Toute personne victime d'abus sexuel, ou proche de victime, peut prendre contact avec cette cellule :

- par courriel à ecoutevictimes974@associationdiocesaine.re

- par téléphone au 0692 38 08 37 (ce numéro de téléphone et l’adresse courriel sont à destination uniquement des victimes)