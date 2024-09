Accompagnement administratif, soutien moral, groupe de paroles : l’AMAFAR fête ses 30 ans à La Réunion

L’AMAFAR fête ses 30 ans cette semaine à La Réunion. Cette association familiale et d’éducation populaire soutient les parents et aide les victimes de violences intrafamiliales. Accompagnement administratif, soutien moral, groupe de paroles : ses actions sont précieuses.

L’AMAFAR est un sigle qui veut dire beaucoup pour de nombreuses familles réunionnaises. De son nom exact l’AMAFAR-EPE, elle est l’Association des Maisons de la Famille de la Réunion-Ecole des Parents et des Educateurs, et elle fête ses 30 ans cette semaine.

Une association familiale et d’éducation populaire

"L’AMAFAR-EPE est une association familiale et d’éducation populaire, explique Philippe Duverger, pédopsychiatre et président de la FNEPE (Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs) à laquelle l’AMAFAR-EPE est affiliée. Nous sommes là pour soutenir la famille, les parents. Nous œuvrons en matière de parentalité et aussi de lutte contre les violences intrafamiliales avec des prises en charge individuelle et des activités de groupe".

Un accompagnement personnalisé

Sania, mère de famille, souffre d’une maladie et vit éloignée de ses enfants restés à l’étranger. Elle a poussé la porte de l’AMAFAR il y a cinq ans à Saint-Denis. Depuis, elle est accompagnée dans toutes ses démarches.

Depuis 2019, j’ai un accompagnement administratif et affectif, global.. Ils m’aident pour les démarches administratives, pour le logement, pour la CAF. Je me suis présentée ici, j’ai été accompagnée, entourée. Sania, mère de famille

L’AMAFAR fête ses 30 ans à La Réunion. • ©Réunion La 1ère

8 000 personnes accueillies par an

L’an dernier plus de 8000 personnes ont été reçues au Centre d’Ecoute d’Accueil et d’Orientation de l’AMAFAR aux Camélias, à Saint-Denis.

"On reçoit entre 20 et 30 personnes en matinée pour toutes les démarches comme des pointages pôle emploi, des photocopies, des demandes de logement social, d’ouverture de droits CMU, des dossiers MDPH, c’est très divers", explique Bérénice Le Chene, assistante sociale à l'AMAFAR-EPE, qui reçoit aussi le public sur rendez-vous l'après-midi.

L’AMAFAR fête ses 30 ans à La Réunion. • ©Réunion La 1ère

Un lieu d'aide et d'écoute pour les victimes de violences

Ce lieu d’aide et d’écoute accueille aussi les victimes de violences conjugales, avec parfois des enfants à charges. "Les femmes bénéficient d’un accompagnement global pour améliorer au mieux leur situation, explique Bérénice Le Chene. Je les reçois, je fais un point sur leur histoire. Je me renseigne tout de suite pour savoir si les enfants ont un suivi psychologique ou un espace de parole. On positionne aussi les femmes sur des ateliers de parentalité".

Des groupes de parole et de convivialité

L’association propose aussi des espaces d’échanges et de paroles pour les mères de famille, au siège de la structure à Vauban. Ces groupes de parole et de convivialité leur permettent de rompre l’isolement après des violences intrafamiliales.

"J’étais petite, j’ai vu mon père avec un couteau dans les mains, la violence continue toujours. De quand j’étais bébé à aujourd’hui, ça ne s’arrête pas", raconte Jacqueline, mère de famille et mamie de 67 ans, victime de violence psychologique. Autour de la table, d’autres victimes échangent sur leur situation. "Les hommes je n’en veux plus, c’est bon j’ai eu ma dose", ajoute Marie,

L’AMAFAR fête ses 30 ans à La Réunion. • ©Réunion La 1ère

Se sentir moins seule

L’objectif de cette rencontre du jour est d’échanger sur le thème suivant : "comment être femme et s’accepter sans se complexer dans la société". "Ici, les femmes échangent pour se sentir moins seule et trouver des pistes de réflexion sur ces questions de la vie qui peuvent être déroutantes quand on est seule dans son quotidien", souligne l’une des coordinatrices.

Des conférences-débats

A l’occasion des 30 ans de l’AMAFAR cette semaine, les relations parents-enfants et la santé des jeunes font l’objet de deux conférences débats. Elles seront animées par le président de la FNEPE, Philippe Duverger, pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au C.H.U d’Angers.

Ces conférences se dérouleront au Port, le mercredi 25 septembre et à Saint-Denis, le jeudi 26 septembre.