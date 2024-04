Affaire des emplois fictifs de la Région : Didier Robert de retour devant les juges ce lundi 15 avril 2024

Didier Robert ainsi que plusieurs de ses ex-collaborateurs sont à la barre du tribunal correctionnel à compter de ce lundi 15 avril 2024. C'est la troisième fois que l'ancien président de Région est appelé à s'expliquer sur l'embauche d'une vingtaine de personnes au sein de son cabinet sur la période 2016-2019. La chambre régionale des comptes avait dans un rapport en 2021 pointé du doigt ces embauches manquant de transparence.

Michelle Bertil / Harry Amourani •

"Je conteste les faits de la manière la plus ferme ", ce sont les premiers mots de Didier Robert à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis où il est convoqué ce lundi 15 avril et pour la troisième fois, pour des faits de détournement de biens publics et de prise illégale d’intérêt.

Plusieurs de ses ex-collaborateurs sont également convoqués devant la justice, dix autres prévenus qui sont jugés pour complicité et recel. Jean-Louis Lagourgue, Sabrina Ramin, Yves Ferrière ont aussi contesté les faits.

Entre 2016 et 2019, Didier Robert aurait eu recours à un nombre anormalement élevé d’embauches, au sein de son cabinet, des emplois qualifiés par la chambre régionale des comptes "d'emplois de complaisance".

Notre journaliste Harry Amourani est sur place. Ecoutez ses explications :

Harry Amourani assiste au procès. Voyez ses explications

Le procès doit logiquement durer 3 jours, le président du tribunal n’écarte pas l’hypothèse qu'il se poursuive une journée de plus au regard du dossier et du nombre de témoins.