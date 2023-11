Alerte à la bombe : 24 établissements scolaires de La Réunion visés ce matin, le rectorat s'organise

Établissements scolaires, commerces, depuis quelques semaines les alertes à la bombe se multiplient en France. Pas moins de 100 alertes ont visé des aéroports français depuis le 18 octobre. À La Réunion, nous ne sommes pas épargnés. Ce jeudi matin, 24 établissements scolaires de l'île ont reçu des alertes à la bombe a annoncé le rectorat

Ce jeudi 2 novembre, 24 établissements scolaires ont reçu un mail identique, a annoncé le rectorat de La Réunion. Depuis la rentrée des classes lundi 30 octobre, près de 50 alertes à la bombe ont été recensées dans les établissements scolaires de l’île. À chaque fois un protocole strict doit être suivi : une évacuation des élèves avant un retour à la normale une fois le danger écarté.

“Urgence alerte attentat”

Suite à l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard à Arras le 13 octobre, la France est repassée au plus haut niveau du plan Vigipirate. Depuis la reprise des cours lundi, cela entraîne du changement à l'entrée des établissements scolaires. “On est au sommet, ça peut arriver à n’importe quel moment”, explique le nouveau proviseur du lycée Professionnel Rontaunay, à Saint-Denis.

Dans ce lycée, 800 élèves franchissent les portes chaque jour. Le proviseur prend la posture Vigipirate urgence attentat encore plus au sérieux. Contrôles visuels des sacs, interdiction des attroupements, les familles doivent s’organiser pour gérer les contraintes de temps. “Ça prend du temps, on a envoyé un mot à toutes les familles pour leur dire de prendre de l'avance" explique le proviseur du lycée.

Ecoutez Aude Robert, du syndicat Unité SGP Police au micro de La 1ère :

Des exercices pour anticiper les risques

Les chefs d'Académie ont reçu la consigne de refaire faire assez rapidement aux élèves les exercices de préparation à toute éventuelle intrusion malveillante dans leur établissement. Les élèves en seront informés au préalable a annoncé le rectorat. Mais avec la série d'alertes à la bombe du début de semaine, le recteur Pierre-François Mourier sait qu'il va devoir trouver le calendrier juste. “Urgence attentat, est le stade ultime du plan Vigipirate lorsqu’il y a des craintes d’attentats dans le pays. C’est un rehaussement de toutes les mesures de précaution qui sont prises dans les établissements scolaires”, a-t-il indiqué.

Un nouvel exercice d’ici décembre

Le recteur a également annoncé l’importance de “resserrer les liens entre chaque établissement et son référent, que ce soit la police ou la gendarmerie”. Traditionnellement, trois exercices de préparation sont programmés chaque année dans tous les établissements de l’île (école, collège, lycée), dans l’Hexagone et à La Réunion. Pierre-François Mourier a évoqué l’apparition d’un nouvel exercice, “intrusion attentat”, qui sera mis en place dans tous les établissements de l’île d’ici les vacances de Noël pour renforcer la sécurité et prévenir les risques.