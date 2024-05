Apprentissage des langues régionales : la proposition de loi du député réunionnais Frédéric Maillot adoptée à l’Assemblée nationale

L’apprentissage des langues régionales pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins, tel est l’objet de la proposition de loi du Député de La Réunion Frédéric Maillot, adoptée dans l’Hémicycle ce jeudi 30 mai.

LH •

Lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre l’illettrisme pour permettre la réussite scolaire des jeunes ultramarins, la proposition de loi du député réunionnais appelle à " user de tous les outils ". Elle a été adoptée hier, jeudi 30 mai, par l’Assemblée nationale.

" Et si cette solution était tout simplement cette langue dans laquelle nos parents nous ont éduqués. Et si cette solution était cette langue que l’enfant entend depuis son plus jeune âge. Et si les solutions, ou la solution, était cet inestimable héritage culturel que sont nos langues créoles, nos langues maternelles et paternelles. " Frédéric Maillot, député de La Réunion

Lutter contre le décrochage scolaire

Le taux d’illettrisme atteint 30% en Outre-mer contre 11% dans l’Hexagone, le taux de décrocheurs y est nettement supérieur également, souligne Frédéric Maillot. Le député de La Réunion a évoqué au perchoir de l’Assemblée nationale son propre parcours scolaire, lui-même décrocheur. " C’est ma langue créole et ma culture régionale, c’est eux qui m’ont sauvé, si je peux le dire ainsi d’une noyade casi certaine dans le bassin de l’ignorance ", déclare-t-il.

Redonner confiance en soi, donner l’amour du beau, telles sont selon lui les vertus de la langue créole. " Elle m’a redonné goût au savoir, en m’intéressant de près à la grande littérature réunionnaise ", dit-il, " oui, il existe une littérature réunionnaise ".

Frédéric Maillot a souligné le soutien affirmé à l’enseignement de la langue créole, en octobre dernier, du précédent ministre de l’Education nationale Gabriel Attal, devenu Premier ministre depuis.

Installer le bilinguisme, encourager l’élan créole

" Notre richesse, c’est de posséder deux langues : le créole et le français. Notre richesse bilingue a été pendant longtemps refusée, notre imaginaire créole a été oublié et la Fée Carabosse a failli tuer Gran Mèr Kal, et c’est devenu chez certains une douleur. " Frédéric Maillot, député de La Réunion

Le député réunionnais appelle à sortir des " oppositions stériles " entre le créole et le français, et invite à accepter ce " bilinguisme potentiel " et à ouvrir la voie vers le multilinguisme. Frédéric maillot insiste sur le fait que la créolité est la " fusion des langues et des cultures ".

S’appuyant sur les expérimentations menées, le député ajoute que les classes bilingues possèdent un taux de réussite plus élevé que les classes non-bilingues. Plus de 400 professeurs sont habilités dans le premier degré, 32 Capésiens et 2 Agrégés dans l’académie de La Réunion.

Regarder l'intervention du député de La Réunion Frédéric Maillot :