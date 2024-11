Avec le QR Code, un hommage aux défunts 2.0

Venue des Etats-Unis, l'idée d'un "mémorial numérique" a fait son chemin à La Réunion, où une société propose, grâce à l'internet, de garder vivants les souvenirs d'un proche ou d'un parent disparu.

Sur ces tombes, un QR code comme on en voit un peu partout sur les affiches publicitaires ou les menus des restaurants. Sauf que, lorsqu'il scanne la petite image codée, ce sont les images, la voix et les souvenirs de son défunt père que Patrice peut voir et écouter sur son smartphone.

"Même parti, papa est toujours là"



"Savoir que papa, même parti, il est toujours là. Car cela retrace toute sa vie, son histoire. C'est une très bonne chose" explique cet homme venu se recuillir sur le caveau de famille au cimetière de Prima, en cette veille de la Toussaint.

"Dommage que ça n'existait pas avant, ça nous aurait permis de mieux connaître la vie de nos grands-parents", imagine cette dame.



Moins familier des nouvelles technologies, Philippe reconnait que si "les souvenirs c'est dans le coeur, mais les paroles, le son de la voix c'est très important aussi."



Inventée aux Etats-Unis, l'idée de "mémorial numérique" se développe à La Réunion, sous l'impulsion d'une jeune cheffe d'entreprise. Avec "Zistwar in vi", Audrey Cochard propose de rattacher les souvenirs d'une personne à leur dernière demeure.

"J'ai senti un profond besoin d'honorer la mémoire de mon grand-père et préserver ses souvenirs" Audrey Cochard, fondatrice de "Ziswar in vi"

"Le client reçoit un QR code et un livret d'utilisation. On colle le QR sur la tombe et on crée son mémorial sur la plateforme" explique la jeune femme, qui s'est lancée dans l'aventure après le décès de son grand-père il y a un an. "J'ai senti un besoin profond d'honorer sa mémoire et de préserver ses souvenirs, c'est comme ça que l'idée m'est venue", relate-t-elle.

"C'est touchant"

Tony, qui a adhéré à ce service suite au décès de son père en 2023, ne regrette pas son choix. "Ce concept m'a plu car le fait rajouter des photos, des vidéos, d'entendre le son de la voix... C'est des chose qu'au bout d'un moment on oublie mais là, de pouvoir de temps en temps scanner et cliquer dessus, on voit les vidéos, c'est touchant."



Selon les options choisies, le contenu lié au QR code peut être public ou intime, partagé seulement entre les membres de la famille.