Bilan de la délinquance en 2022 : les violences intrafamiliales et les trafics de stupéfiants en hausse à La Réunion

Si la délinquance générale est en baisse à La Réunion depuis 5 ans, les chiffres des violences intrafamiliales augmentent de façon "inquiétante", annonce le préfet. Il en fait une priorité pour l’année à venir, tout comme la lutte contre les stupéfiants.

LH avec NLT •

Depuis 2018, le taux de délinquance générale a diminué de 9,3% à La Réunion. Mais après la baisse significative due à la crise sanitaire en 2020, une légère reprise de la délinquance est constatée depuis 2021, a indiqué Jérôme Filippini.

Le préfet de La Réunion a présenté, ce lundi 13 février, le bilan des chiffres de la délinquance en 2022 dans le département.

Des chiffres inférieurs à avant la crise Covid

Les chiffres sont donc en hausse de 7,2% en 2022, soit dans la même tendance qu’en 2021. Malgré cette hausse répétée, le niveau de la délinquance n’a pas atteint celui d’avant la crise Covid, précise la préfecture.

En 2022, 13 626 affaires sur 26 617 ont été élucidées, soit un taux de 51,2%. Sur 14 236 personnes mises en cause, 81,90% sont des hommes et 18,10% des femmes. Seuls 10,60% sont des mineurs.

Les atteintes à l’intégrité physique en hausse

Si la tendance est à la baisse pour la délinquance générale depuis 2018, les atteintes à l’intégrité physique, et notamment des violences intrafamiliales, sont en augmentation.

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont supérieures à La Réunion qu’au niveau national. On compte ainsi 13,26 faits pour 1 000 habitants contre 11,79 au national. Entre 2021 et 2022, elles augmentent de 12,7% dans le département, contre 4% au national.

Le taux d’élucidation de l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité physique est lui aussi supérieur qu’au national, avec 78,8% des faits élucidés contre 62,3%.

Les violences sexuelles et intrafamiliales en hausse

Le taux des violences sexuelles augmente de 67,7% à La Réunion, entre 2018 et 2022. En zone police, les violences intrafamiliales ont augmenté de 58,32% de 2018 à 2022, et de 82,83% en zone gendarmerie.

En 1 an, de 2021 à 2022, le nombre de victimes de violences intrafamiliales augmente de 16,7%, passant de 4 848 à 5 656 victimes. Sur les 11 208 victimes de violences à La Réunion, 1 personne sur 2 l’est au sein du cercle familial.

La Réunion, 4ème département en matière de violences conjugales

Les violences conjugales représentent près de 70% des violences intrafamiliales. Ainsi, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales, soit 3 fois plus que dans l’Hexagone. En 2021, La Réunion occupait la 4ème position des départements en nombre de victimes de violences conjugales.

En 2022, 9 femmes se sont présentées chaque jour pour déclarer des violences conjugales. Les forces de l’ordre ont réalisé 18 interventions quotidiennes pour des faits de violences intrafamiliales. L’an dernier, il y a eu 2 féminicides, 1 homicide par concubin, 2 parricides et 9 tentatives d’homicides au sein des familles à La Réunion.

La lutte contre les violences intrafamiliales toujours une priorité

L’augmentation des violences intrafamiliales est qualifiée "d’inquiétante" par le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, qui fait de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité, cette année encore.

1 200 policiers et gendarmes ont été formés à la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, et 76 gendarmes et 46 policiers sont dédiés exclusivement au traitement des procédures.

Ce lundi 13 février, le préfet de la Réunion appelle à une "prise de conscience individuelle et collective" contre la consommation d’alcool, présente dans 9 cas sur 10 des violences intrafamiliales. Il fait appel à la responsabilité des distributeurs, en ne mettant "pas trop en avant l’alcool", affichages compris.

Bilan de la délinquance à La Réunion, interview du préfet Jérôme Filippini

Lutte contre les violences routières, des chiffres encore "insatisfaisants"

La consommation d’alcool est également en cause dans 54% des accidents mortels de la route, devant la vitesse, pour 33%. En 2022, 45 personnes sont décédées sur les routes de La Réunion, 41 étaient des hommes et 4 des femmes.

Un chiffre en hausse par rapport à 2021. Les autorités qualifient ces résultats d’insatisfaisants car contradictoires avec la mobilisation des forces de l’ordre et autres acteurs de la sécurité routière.

Sur 5 ans, le nombre d’accidents corporels augmentent de 15,30% et le nombre de blessés de 14,1%, tandis que le nombre de tués diminue de 6,25%.

Le marché de la drogue en évolution constante à La Réunion

Autre priorité annoncée : la lutte contre les stupéfiants. Elle sera "au cœur d’un renforcement de la coopération internationale", annonce Jérôme Filippini.

Depuis 2021, La Réunion dispose d’une antenne de l’Office anti-stupéfiants et de la Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, développant la stratégie de lutte et les échanges et le partage d’informations. La brigade des stupéfiants du service territorial de police judiciaire connait une montée en puissance avec un doublement des effectifs.

Les services de police, de gendarmerie et les douanes ont été particulièrement mobilisés en 2022. Ils sont ainsi saisi 137 482 g de résine en 2022, contre 35 725 g en 2021, 16 110 g de cocaïne contre 5 860 g, 89 689 comprimés d’ecstasy contre 73 788 comprimés, et 16 131 doses d’Artane en 2022 contre 1 989 doses en 2021.

Les autorités ont constaté l’émergence de drogues de synthèse et de la cocaïne, une montée en gamme et un développement des méthodes d’acheminement et des moyens de dissimulation au niveau du fret postal, aérien, des « mules » ou encore des voiliers. En 2021, 321 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées, 589 l’ont été en 2022, soit une hausse de 83%.

46% de cambriolages en moins entre 2018 et 2022

Les atteintes aux biens sont en forte baisse depuis 2018, soit -28,7% sur 5 ans. En 2022, le taux pour 1 000 habitants est très largement inférieur à La Réunion qu’en métropole, avec 13,06 contre 28,58.

Une légère reprise à la hausse a toutefois été constatée en 2022, avec une augmentation de 7,2%, inférieure à celle au national de 10,9%. Depuis 2018, les cambriolages ont diminué de plus de 46%, avec 2 746 faits en 2018 contre 1 470 en 2022.

A noter, les infractions économiques et financières sont aussi en baisse, de 8,1%, leur nombre passe de 235 en 2018 à 216 en 2022.Le taux de ces infraction est inférieur à La Réunion qu’au niveau national. Sur une année, le nombre des faits enregistrés passe de 2 728 faits en 2021 à 2 360 faits en 2022.