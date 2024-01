Bilan touristique à La Réunion : plus de 556 000 visiteurs extérieurs, “une année record”

Avec 556 089 visiteurs touristiques extérieurs enregistrés en 2023 sur notre île, les chiffres du bilan touristique explosent. “Les chiffres dépassent ceux de 2019, ce sont des chiffres jamais égalés”, affirme Patrick Lebreton, président de l’IRT (Île de La Réunion Tourisme).

Ecoutez les précisions de Patrick Lebreton, président de l'IRT, sur Réunion La 1ère :

Bilan touristique à La Réunion : Interview de Patrick Lebreton • ©Réunion la 1ère

“Nous avons mis derrière nous le Covid. C’est une année record”, se félicite Patrick Lebreton. Selon les études de l’Observatoire régional du tourisme, le tourisme extérieur est en hausse de 12 % par rapport à l’année 2022.

Concernant les recettes touristiques extérieures, elles sont en hausse de 14,7 % par rapport à 2022 et atteignent 477,9 millions d’euros.

Sans surprise, le marché hexagonal continue de représenter le socle des visiteurs. Il s’agit du marché prioritaire, après celui de la clientèle résidentielle pour l’économie touristique.

Pour Patrick Lebreton, président de l’IRT, il est nécessaire de ne pas oublier le tourisme local, et de le favoriser.

“Il faut surtout penser au tourisme local. Quand il y a une crise, il y a un vrai rebond de ce tourisme-là. Ce rebond, on l’a grâce aux consommateurs touristiques réunionnais. Il ne faut pas l’oublier”, précise Patrick Lebreton, tout en mettant l’accent sur la nécessité de développer le “tourisme durable”.

L’Institut régional du Tourisme (IRT) tend à “repenser le tourisme” sous de meilleurs auspices. “Repenser le tourisme, c’est d’abord se féliciter. Il faut saluer le travail des acteurs touristiques qui ont permis d’en arriver là où on est”, souligne Patrick Lebreton.

Il faudra un tourisme plus durable à l’avenir. Il faut reprendre ce que nos aïeux nous ont démontré sur le plan de la durabilité. Être plus responsable, c’est être dans la même démarche. Et c’est surtout s’appuyer sur ce qu’on peut faire sur le plan local.

Les tendances pour les prochains mois sont bonnes en matière de réservations (+10% pour les six prochains mois par rapport à 2023). La destination Réunion maintient également une tendance positive, selon l’IRT.

Ces chiffres seront prochainement consolidés avec les chiffres de l’étude sur la consommation touristique locale dans le rapport annuel de l’observatoire.

On dit aussi qu’il faut traverser et vivre cette mutation nouvelle. Institutionnellement, nous allons transformer tout ce qui encadre le tourisme à La Réunion. L’IRT et la FRT vont se mettre ensemble pour qu’au 1er janvier 2025. On accompagne ce nouveau tourisme réunionnais.