Le petit déjeuner lontan, un repas adapté aux besoins nutritionnels des marmailles réunionnais

Du riz chauffé pour un petit déjeuner équilibré. Les élèves du collège Fanny Desjardins à Bras-Panon ont bénéficié d’une initiation à l’éducation nutritionnelle ce jeudi 26 septembre. Une session dispensée par les "ambassadeurs nutrition", à savoir des élèves de 5ème.

LH avec Willy Thévenin •

Riz chauffé au petit déjeuner. " Un petit déjeuner qui va bien, c’est un petit déjeuner peu sucré, comme ça on n’a pas de fringale après ", explique la nutritionniste Magali Tarnus.

Nombreux sont les enfants à se rendre en cours après un petit déjeuner pas toujours adapté. Certain s’y rendent même le ventre vide parfois.

Une opération de sensibilisation auprès des collégiens

Pour apprendre aux enfants à répondre à leurs besoins, une opération d’éducation nutritionnelle a été menée ce jeudi 26 septembre auprès des élèves du collège Fanny Desjardins de Bras-Panon.

Ils ont ainsi eu droit à un petit déjeuner traditionnel créole, équilibré, insiste la nutritionniste : " on a mis beaucoup de brèdes, un petit peu de morue, un petit peu d’œuf et on a mis un petit peu de manioc ".

Un petit déjeuner apprécié des élèves, qui le trouvent bon mais aussi plus équilibré. " Des fruits, de la patate douce, du riz chauffé, un peu de salé, un peu de sucré ", il n’en fallait pas plus pour Léa.

Un petit-déjeuner adapté aux besoins

Le riz chauffé est le petit déjeuner des Réunionnais depuis toujours, loin du croissant ou tartine-beurre-confiture. Un repas déjà équilibré qu’il faut remettre en avant selon la nutritionniste, car il est adapté aux besoins pour durer sur la matinée.

Le petit déjeuner dit "continental" occasionne davantage de fringales dans la journée et n’apporte pas ce dont le corps a besoin selon la nutritionniste.

Des "ambassadeurs" pour transmettre les bonnes pratiques

Au-delà de la découverte des habitudes des anciens, l’opération vise à transmettre les bonnes pratiques pour être en forme. " Ça ne veut pas dire qu’il faut le faire tous les jours, il n’y a pas d’obligation ", précise Magali Tarnus.

Des "ambassadeurs nutrition" de 5ème, formés durant une année, sont chargés de restituer ce qu’ils ont appris. Initier les autres élèves au bien-manger et expliquer à quoi servent les aliments sont parmi les missions de ces ambassadeurs. Ils se sont d’ailleurs vu remettre un diplôme, avant de passer la main aux futurs ambassadeurs de 6ème.