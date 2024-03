Nouvelle opération de lutte contre les dépôts sauvages à Bras-Panon

Ce mercredi 13 mars, une nouvelle opération de lutte contre les dépôts sauvages a été menée près de la Résidence Augustin Panon à Bras-Panon. Organisée par la Semac, le bailleur social, et la ville, elle a permis de retirer un dépôt sauvage, d’embellir le lieu avec des plantes et de sensibiliser les habitants du quartier au tri des déchets.

"C’est mal de jeter ici car c’est une pollution pour les plantes et la terre est sale, remarque Léyana, une jeune fille qui habite avec ses parents dans la Résidence Augustin Panon à Bras-Panon. Des fois les gens jettent des jeux, des meubles, des lits, alors qu’ils devraient les jeter à la déchetterie".

Des plantes à la place des déchets

Ce mercredi 13 mars, Léyana et ses parents ont participé à une opération de lutte contre les dépôts sauvages près de leur résidence. Organisée par la Semac, le bailleur social, les agents de la Cirest et la ville, elle a permis de retirer un dépôt sauvage, mais aussi d’embellir le lieu. "Pour que ça soit plus joli, on va mettre des plantes à la place et mettre une poubelle pour dire aux gens où jeter", explique la fillette.

La collaboration des locataires et leurs enfants

C'est le troisième dépôt sauvage à être retiré près de cette résidence. Sur les douze résidences gérées par la Semac dans l'Est, six dépôts sauvages sont à déplorer. "Les dépôts sauvages ne doivent plus exister en 2024, et si ça continue on va verbaliser", prévient Gildas Poulaye-Lila chargé de la maintenance et de l'environnement à la Semac.

"C’est une action pour résorber l’ensemble des dépôts sauvages sur la ville de Bras Panon, mais aussi pour embellir le site avec la collaboration des locataires et de leurs enfants, poursuit-il. Les faire participer est indispensable pour que cette action s oit pérenne". Au total, les enfants de la résidence vont planter une vingtaine d’arbres. Durant cette opération, les locataires sont aussi sensibiliser au tri des déchets.

Sensibilisation au tri des déchets à Bras-Panon • ©Cynthia Veron

La déchetterie à moins d’un kilomètre

"On fait de la répression car les gens ne respectent rien et il y a des abus, s’indigne Fabrice Poreaux, de la brigade environnement de la Cirest. Ce quartier était un point noir. On explique aussi aux gens que la déchetterie de Bras Panon est à côté, gratuite et ouverte du lundi au samedi".

Sensibilisation au tri des déchets à Bras-Panon • ©Cynthia Veron

Le problème des rats

"Le problème quand ce n’est pas nettoyer c’est qu’il y a des rats qui viennent", constate un résident. Comme Jean-Pierre qui habite aussi le quartier, il espère que cette action va améliorer la vie du quartier et "qu’on pourra mieux respirer".

Pour Charles Maillot, adjoint à la mairie de Bras Panon, l’objectif est d’avoir "une ville propre ou les gens se sentent bien et en sécurité". "Ça passe par enlever les déchets, éliminer les rats pour la santé, l’environnement et embellir le quartier", ajoute-t-il.