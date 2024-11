Cinq Saint-Pierrois jugés ce mardi dans une affaire de fraude électorale qui remonte aux élections européennes 2019

Le tribunal de Saint-Pierre juge ce mardi 12 novembre cinq personnes dans une affaire de fraude électorale. Parmi les prévenus, plusieurs agents municipaux de Saint-Pierre. Tous sont soupçonnés d'avoir commis des fraudes pour gonfler les résultats du candidat Les Républicains aux Européennes 2019.

Olivier de Larichaudy / Réunion la 1ère •

C'est le média d'investigation Mediapart (lien vers l'article payant par ici) qui avait révélé cette affaire concernant les élections européennes du 26 mai 2019, à Saint-Pierre. Le site s'était procuré des vidéos mettant en cause des agents municipaux alors en charge de bureaux de vote dans la sous-préfecture du Sud.

Ils auraient favorisé le candidat Les Républicains, François-Xavier Bellamy, dont le premier soutien est le maire de la commune Michel Fontaine.

Cinq prévenus dont une élue de la majorité municipale

Parmi les cinq prévenus, des agents municipaux et même une élue de la majorité, à l’époque assesseurs ou président de bureau de vote. Ils sont soupçonnés d’avoir falsifié des procès-verbaux.

Des bulletins des candidats du Rassemblement national, des Insoumis et de la République en marche auraient été remplacés par d’autres favorables à François-Xavier Bellamy, le candidat des Républicains lors de ces Européennes 2019.

L'ombre de Michel Fontaine dans ce dossier

Bien que cité à de nombreuses reprises, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et chef de file des LR, n’est pourtant pas mis en cause dans cette affaire. Une absence que regrette l’un des avocats de la défense qui dénonce certaines incohérences dans l’instruction : « Des témoins déclarent avoir vu Michel Fontaine remettre des bulletins en main propre aux mis en cause, mais jamais le maire n’a été auditionné ».

Des accusations de manipulation balayées par Michel Fontaine qui n’a pas manqué de condamner ce qu’il considère comme « des agissements individuels et isolés ».

Pour modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux, les cinq prévenus encourent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 € d’amende.