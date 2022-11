Clinique Bethesda : émotion au lendemain de l'incendie mortel

Deux patientes sont décédées samedi soir lors d'un incendie à Pierrefonds qui s'est déclaré dans une clinique privée. Une enquête est ouverte pour connaître les causes du sinistre.

L'émotion est vive à la clinique Bethesda à Saint-Pierre ce dimanche matin, après l'incendie de la veille qui est parti d'une chambre. L'établissement de santé, qui appartient au Groupe Iris, comptait alors 80 patients hospitalisés et 18 membres du personnel. Malgré l’intervention rapide des pompiers et la réactivité du personnel présent sur le site, le bilan humain reste très lourd.

En effet, Sylvie Clain-Vitry, la directrice générale déléguée du groupe Iris, confirme ce dimanche matin le décès de deux patientes de l’établissement.

Nous sommes tous sous le choc. Le feu est parti d’une chambre située au rez-de-chaussée de l’établissement, dans une aile qui abritait essentiellement des personnes âgées. Les deux patientes décédées se trouvaient dans deux chambres situées en face d’où le départ de feu aurait eu lieu. Sylvie Clain-Vitry, directrice générale déléguée du groupe Iris

55 patients ont regagné leur chambre

Le sous-préfet de Saint-Pierre s’est rendu sur les lieux de l’incendie hier soir, accompagné qu’une élue de la mairie de Saint-Pierre. Le Plan Nombreuses Victimes a été activé afin d’apporter un appui logistique et de coordination.

Vers minuit, "deux unités de l’établissement mis en sécurité par les sapeurs-pompiers ont pu être rouvertes, a rassuré la directrice. Donc 55 patients ont pu regagner leurs chambres. Tous les autres ont été évacués vers les établissements de santé voisins qui avaient de la place". Actuellement, deux ailes sont non-fonctionnelles.

Une enquête ouverte

La direction de la clinique précise qu’aucun autre patient n’a été blessé, excepté celui qui se trouvait dans la chambre d’où serait parti l’incendie, et qui aurait mis le feu. Il a été hospitalisé au CHU Sud. Une enquête a été ouverte dès samedi soir pour homicide involontaire et destruction involontaire par moyens dangereux par le parquet de Saint-Pierre afin de connaître les causes exactes de ce terrible sinistre.

Une cellule psychologique sera mise en place afin d’accompagner les familles et les personnels de l’établissement.

