Comores : la fondation du rappeur Soprano offre des fauteuils roulants

Le rappeur marseillais, Soprano, originaire des Comores tente de venir en aide à ses compatriotes. L’an dernier, il avait offert une ambulance. En 2024, il offre au centre de Santé d’Itsinkudi ya Washili : des fauteuils roulants, des béquilles, des draps d’examen, des gants et un divan de consultation, entre autres.

Avec l’aide du Rotary club local, Soprano et sa Fondation viennent à nouveau de livrer plusieurs équipements indispensables aux Comores. Le bénéficiaire de ce don est en priorité le centre de Santé d’Itsinkundi Ya Washili, mais ce matériel profitera à l’ensemble de la communauté, selon l’urgence.

Les cartons renfermaient des fauteuils roulants, des béquilles, des gants et divers matériels indispensables pour les soins.

Dans le même temps, la Fondation Soprano est venue en aide à l’hôpital des Comores, comme le confie Mohamed Elhad Ibrahim, le représentant local de l’organisation : "Ils souffrent d’un énorme manque de matériel. Nous avons d’autres actions prévues. Tous les 4 à 6 mois maximum, nous essayons d’être présents aux Comores pour apporter notre aide. Nous remercions les douaniers : cette année, les choses ont changé, ils nous ont énormément aidés", nous apprend Al-Watwan.

Les hôpitaux et les écoles



Soprano, qui œuvre dans l’ombre tout au long de l’année, aide prioritairement les services de santé et les écoles des Comores. Deux à trois fois par an, avec de nombreux amis et entrepreneurs métropolitains, il organise des livraisons de matériel.

Il a également participé au financement de la construction d’une école et à la livraison fournitures scolaires, cahiers, stylos, craies, chaise et tables…

En ce début d’année, les dons étaient destinés à la région de Washili. Précédemment, ils avaient concentré leurs aides à Bambao, Ndzuani et Mwaki. Dans l’année, les bons samaritains s’arrêteront à Mbwanku.