Coronavirus : un numéro vert pour les personnes handicapées et leurs aidants

Prévu pour le 1er janvier 2022, la mise en service du numéro vert a été anticipée et adaptée au contexte de la crise sanitaire. L’objectif : répondre aux besoins des personnes en situation de handicap les plus isolées et prévenir les situations de rupture.

LH •

A La Réunion, la communauté 360 Covid est mobilisée pour écouter et orienter les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Un numéro vert est désormais en service pour cela : 0800 360 360. Il vient ainsi compléter les dispositifs déjà mis en place. Des solutions adaptées aux besoins Les personnes concernées peuvent ainsi échanger avec des professionnels spécialisés qui pourront évaluer leur situation et proposer des solutions en réponse aux besoins identifiés. L’appelant est orienté vers une équipe de conseillers située à La Réunion. Cette plateforme téléphonique permet de répondre à de nombreuses questions notamment : Vous êtes en situation de handicap, vous n’avez plus de solution d’accompagnement ou de soins en raison de la crise ?

Vous êtes un aidant, vous avez besoin de soutien, et vous ne trouvez pas de relais ?

Vous avez besoin d’appui pour reprendre vos activités habituelles ?

Vous accueillez un enfant en situation de handicap confié à l’aide sociale à l’enfance, la situation s’est dégradée en cette période de crise sanitaire ?

Aucun de vos relais habituels ne peut répondre à vos difficultés ? Une solution est ainsi construite avec la personne et toutes les compétences nécessaires mobilisées. Une équipe de conseillers située à La Réunion La communauté 360 à La Réunion a été mise en place par l’ARS en concertation avec le conseil départemental et la Maison Départementales des Personnes Handicapées, et portée par l’ALEFPA, l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie. Des experts des associations de personnes, d’établissements et services médico-sociaux, de l’hôpital, des professionnels de santé de ville, de l’école, des entreprises, de la mairie, des services publics ou des citoyens, y prennent part. Cette communauté de professionnels a été déployée durant l’épidémie de Covid accompagner les personnes en situation de handicap les plus isolées et prévenir les situations de rupture. Elle propose ainsi du soutien aux aidants, un appui à la continuité scolaire, un soutien psychologique ou encore des informations sur le Covid.

partager l'article