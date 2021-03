Covid-19 : couvre-feu à 18h à La Réunion dès ce vendredi 5 mars pour "deux à trois semaines"

E.A •

Jacques Billant, préfet de La Réunion en présence de Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, ont détaillé les mesures de protection contre la Covid-19 en réponse à la situation sanitaire sur l’ensemble du territoire.

Le préfet a annoncé un renforcement du couvre-feu imposé aux 24 communes. Actuellement, ce couvre-feu commence à 22h, il a été finalement avancé à 18 heures dès ce vendredi 5 mars.

Je sais combien cette mesure est dure et nécessite une réorganisation du quotidien et des sacrifices Jacques Billant, préfet de La Réunion

Le taux d'incidence de La Réunion est de 104 cas pour 100 000 habitants. Les mesures mises en place jusqu'ici seront prolongées de "deux à trois semaines". Les quatre premières évacuations sanitaires en direction de la Métropole au départ de Saint-Denis sont prévues en fin de semaine, a également annoncé ce mardi après-midi Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS-Réunion.

En une semaine 850 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à La Réunion. 17.500 personnes vaccinées dont plus de 3000 ont déjà reçu la deuxième dose.

La vaccination s'ouvre à de nouveaux publics: "une nouvelle cible de population générale, de 65 à 75 ans atteinte d'une pathologie considérée comme à risque de la maladie comme les diabètes par exemple" a expliqué Martine Ladoucette, la directrice de l'ARS.

Taux d'incidence élevé dans 7 communes

Autre élément qui a conduit les autorités à abaisser l'horaire du couvre-feu: le taux d'incidence est très nettement supérieur à 100 cas dans 7 communes. Selon l'ARS-Réunion, il varie entre 110 et 150 cas pour 100.000 habitants et " ces communes représentent plus de la moitié de la population réunionnaise"

Un couvre-feu en deux temps

Tout le monde s'attendait à un couvre-feu à 20h le week-end dernier, mais il n'en a rien été. Le préfet avait préféré temporiser.

Vendredi dernier, le préfet de La Réunion avait souligné "une situation dégradée, mais stable". Il avait aussi annoncé le maintien du couvre-feu à 22h, plus de lits en réanimation, l’arrivée de renforts, le renforcement du contact-tracing, du dépistage et de la vaccination.

Avant d'annoncer de nouvelles mesures ce mardi après-midi, le préfet s'est entretenu avec les 24 maires de l'île par visio-conférence, un rendez-vous devenu incontournable depuis le début de la crise sanitaire pour le représentant de l'Etat et les municipalités.