Covid-19 : un décès et 995 nouveaux cas, le taux d’incidence baisse à La Réunion

Ce vendredi 20 janvier, la préfecture de La Réunion et l’Agence Régionale de Santé annoncent le décès d’une personne de plus de 75 ans et 995 nouveaux cas de Covid-19 confirmés, sur la période du 9 au 15 janvier. Les taux d'incidence et de positivité sont en baisse.

Du 9 au 15 janvier, 995 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à La Réunion, annoncent la préfecture et l’Agence Régionale de Santé. Elles déplorent également le décès d’une personne âgée de plus de 75 ans, vaccinée et présentant des comorbidités. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en baisse, passant de 1 213 cas la semaine précédente, à 995 cas. Le taux d’incidence et le taux de positivité sont eux aussi en diminution, pour la deuxième semaine consécutive. Le taux de reproduction reste identique, et s’établit à 0,70. Appel à la vigilance Les autorités appellent la population à rester vigilante, en continuant à se protéger notamment. Elles recommandent le port du masque en cas de maladie ou pour les personnes contact, le lavage régulier des mains, ou encore l’aération régulière des pièces. La préfecture et l’Agence Régionale de santé encouragent les Réunionnais à réaliser un test de dépistage en cas de symptômes et à s’isoler en cas de test positif au Covid-19. Enfin, la dose de rappel du vaccin est "fortement recommandée" par les autorités, "particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant des fragilités", rappellent-elles.

