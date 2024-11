D'ici 2050, 172 500 logements devront être construits à La Réunion

La Réunion devra réaliser 172 500 logements d’ici à 2050 selon une étude que viennent de présenter conjointement l’INSEE et la DEAL. Cela fait une moyenne de 5 900 logements à construire chaque année, alors que 5 100 logements ont été réalisés l’an passé.

À La Réunion, si les tendances démographiques et les modes de cohabitation se poursuivent, 172 500 logements seraient à construire entre 2021 et 2050. C'est ce que dévoile une une étude menée conjointement par l’INSEE et la DEAL, présentée ce mercredi 13 novembre.

Les 172 500 logements sont répartis de la sorte :

115 000 pour des besoins futurs

29 500 pour combler des besoins actuels

Les besoins futurs de logements

Ainsi, 115 500 logements seraient nécessaires pour accompagner l’augmentation du nombre de ménages. Cette hausse serait portée :

pour 50 % par la croissance démographique ( + 5 200 habitants par an)

pour 33 % par la baisse de la taille des ménages en lien avec l’évolution des modes de cohabitation ( plus de personnes seules, moins de vie en couple)

et pour 17 % par le vieillissement de la population (la part des 65 ans et plus augmente)

De plus, il serait nécessaire de construire 27 500 logements supplémentaires pour tenir compte de deux facteurs :

d’une part, parmi les constructions à venir, une partie sera vacante ou destinée à des résidences secondaires

d’autre part, de renouveler le parc existant.

Les besoins actuels de logements

A ces besoins futurs, s’ajouteraient 29 500 logements à construire :

21 800 pour résorber les situations actuelles d’absence de logement

et 7 700 pour résorber les situations de mal-logement rencontrées.

Des besoins de logements plus importants dans le Nord

Les besoins en logements varient selon les intercommunalités de La Réunion :