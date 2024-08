De nouvelles recrues pour la Police Nationale à La Réunion

Ils sont 22 nouveaux policiers adjoints à rejoindre les commissariats de Police de La Réunion. Ce mercredi 28 août marque la cérémonie de la fin de la formation pour 12 Cadets de la République et de 10 Policiers Adjoints, tous formés localement.

C'est à la Base Aérienne 181 Roland Garros qu’a eu lieu ce mercredi 28 août la cérémonie de fin de formation pour les Cadets de la République et les policiers adjoints. Vingt-deux jeunes de 19 à 30 ans qui rejoignent les effectifs de Police de La Réunion.

Une école de la seconde chance

Les Cadets de la République est une sorte d’école de la seconde chance pour ceux qui sont sortis du système scolaire. Ils sont sélectionnés après des tests psychotechniques et d'éducation phuysique. Pendant une année, de septembre à août, douze jeunes femmes et hommes alternent entre cours académiques au lycée Georges Brassens à Saint-Denis, et cours professionnels à la Base Aérienne 181.

Un poste de Policier Adjoint à l’issue de la formation

Au programme, les jeunes gens âgés de 17 ans minimum et 30 ans au maximum apprennent, entre autres, le code de procédure pénal, les techniques de tir et d’intervention, la lutte contre l’insécurité routière, la réception du public... Cette année, une attention plus particulière a été portée sur l’accueil des victimes de violences intrafamiliales et celles faites aux femmes. Courage, altruisme, abnégation et engagement ont été les maîtres-mots de la formation de ces Cadets de la République.

Des effectifs déjà opérationnels

Parallèlement, d'autres jeunes ont suivi une formation purement professionnelle de 4 mois pour devenir eux-aussi Policiers Adjoints. La première promotion à La Réunion date de 1998. À l’époque, un concours était organisé par an. Désormais, ce sont 3 concours annuels qui sont proposés. Cette 149ème promotion a vu la création de 10 nouveaux Policiers Adjoints.

Depuis le début de cette année, ce sont 40 policiers péï qui renforcent les effectifs locaux. À l’issue de la cérémonie, tous sont des Policiers Adjoints pleinement opérationnels dès la semaine prochaine. D'ici un an, ceux qui le veulent pourront passer le concours de Gardien de la Paix.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :