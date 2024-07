Début de la campagne sucrière dans le Nord et l'Est de l'île

Partager :

Ce jeudi, la campagne sucrière est officiellement lancée pour le Nord et l'Est de l'île. Les défilés de cachalots et tracteurs remplis de canne ont commencé. Le tonnage s'annonce moins important que lors de la dernière saison.

La commission mixte d'usine de Bois-Rouge l'a décidé vendredi dernier : la campagne sucrière est lancée ce jeudi 11 juillet. Depuis 6 heures ce matin, cachalots et tracteurs remplis de cannes ont commencé leur défilé. Les balances de l'usine réceptionnent les cannes. Pour l'instant, ce sont essentiellement des cannes longues coupées à la main qui sont réceptionnées.Puis viendront les cannes tronçonnées. Ouverture campagne sucrière • ©Laura Philippon Ce matin, Isidore Laravine, planteur et président de la Commission mixte d’usine de Bois-Rouge a livré ses cannes. Il explique la procédure : "Là ils font un carottage dans le chargement. Après ils vont prendre 3 kilos pour l'analyser, enlever la fibre." Le taux de sucre sera ensuite mesuré. "Généralement en début de campagne, c'est pas terrible mais après ça monte tout doucement," explique le planteur. Le reportage de Réunion La Première : La campagne sucrière est lancée dans le Nord et L’Est de l’île. Les premières cannes ont été livrées à l’usine de Bois-Rouge ce matin. ( Des prévisions de tonnage en baisse Cette année, les aléas climatiques ont eu de fortes incidences sur la production. Comme lors des dernières saisons, les prévisions ne sont pas très bonnes. En 2023, 760 000 tonnes avaient été récoltées. Cette année, les prévisions partent sur un tonnage de 711 tonnes en fin de saison. Ces prévisions seront réactualisées en août, elles dépendent, toujours, des conditions climatiques.

