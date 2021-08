Déjà déployée à La Réunion, la nouvelle carte d’identité est généralisée

Plus petite, biométrique et plus sécurisée, la nouvelle carte d'identité était déployée dans trois départements pilotes, dont La Réunion. Depuis lundi, elle est généralisée.

LP / Michelle Bertil •

Depuis hier, lundi 2 août, la nouvelle carte d'identité française, est généralisée à tout le territoire. Depuis mars dernier, La Réunion faisait déjà partie des trois départements pilotes où elle était déjà déployée.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Biométrique et plus sécurisée

Plus petite, cette nouvelle carte d'identité française est aussi biométrique et plus sécurisée. "Il y a une puce électronique avec des renseignements importants comme les empreintes digitales, la photo et il y a aussi un cachet électronique pour authentifier la carte", explique Marie-Lys Blard, responsable adjointe à l’état civil, à la mairie de Saint-Denis. Il s’agit d’un QR Code qui rassemble pratiquement les mêmes informations - toutes vos données d'identité - plus une signature électronique.

Son format

Comme pour le permis de conduire, elle adopte le format carte bancaire, plus petite que les cartes d'identité actuelles. Au recto, il y a la photo, les prénoms, le nom, la date de naissance, la nationalité et le sexe de la personne. Au verso, sa taille et son adresse.

Ce matin, Edouard s’est rendu dans ce service pour récupérer sa nouvelle carte d’identité. "Je n’en avais pas depuis près de 20 ans, je n’utilisais que mon passeport", explique-t-il.

Pas besoin de changer votre carte actuelle

Les cartes d'identité actuelles restent valables tant qu'elles n'ont pas expiré. Cette nouvelle carte est possible uniquement si l'ancienne arrive à expiration ou que vous avez besoin de la renouveler parce que votre état civil a changé. La nouvelle carte d'identité est gratuite, sauf si l'ancienne a été volée ou perdue. Dans ce cas-là, cela vous coûtera 25 euros pour la refaire.

Mettre fin à la fraude

La nouvelle version de la carte d'identité est valable 10 ans, contre 15 ans pour les cartes actuelles. L’objectif est de mettre fin aux fraudes. Plus de 200 000 personnes seraient victimes d’usurpation d’identité en France chaque année, pour frauder les banques, obtenir un permis ou avoir la nationalité française.