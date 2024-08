Des avions de chasse de l'Armée de l'Air dans le ciel réunionnais

Le Rafale, fleuron de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Partager :

Du jeudi 8 au lundi 12 août, le déploiement Pegase 24 de l’Armée de l’Air et de l’Espace fait une escale dans notre île. Quatre aéronefs font le voyage, dont deux Rafales et leur avion ravitailleur. Les FAZSOI sont impliquées avec les composantes air, la Base aérienne 181 Roland Garros, et terre, avec le 2ème RPIMa.

Pendant plusieurs jours, le ciel réunionnais risque de gronder. Non. Il n’y a pas d’alerte orage émise par Météo France, du moins pas à notre connaissance. Le grondement vient du bruit des réacteurs des deux avions de chasse Rafale qui vont se poser ce jeudi 8 août dans l’après-midi sur le tarmac de l’aéroport Roland Garros. Les deux chasseurs sont accompagnés d’un Airbus militaire ravitailleur polyvalent A 330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) PHENIX et d’un avion de transport Airbus A400 M. Jusqu’à lundi, ils vont effectuer des exercices opérationnels à La Réunion et à Mayotte. De l'Australie à la France en passant par La Réunion Le trajet retour de Pegase24 • ©SIRPA Air et Espace C'est un détour dans leur périple autour du monde qu’effectuent quatre aéronefs de l’Armée de l’Air et de l’Espace à partir de ce jeudi 8 août. Dans le cadre du déploiement opérationnel PEGASE 24, du 27 juin au 15 août, deux avions de chasse Rafale accompagnés de leur avion ravitailleur A330 MRTT PHENIX et d’un A400 M atterrissent à La Réunion pour cinq jours. Ils arrivent d’Inde et repartiront pour les Emirats Arabes Unis, lundi 12 août. Des vols opérationnels dans la zone Pendant cinq jours, les équipages ne vont pas chômer. Des vols opérationnels au-dessus de La Réunion sont prévus vendredi et dimanche alors que samedi, les Rafales et l’A330 MRTT PHENIX vont saluer Mayotte. Ces vols permettent aux équipages venus de différentes bases aériennes de l’Hexagone de travailler ensemble. La BA 181 et le 2ème RPIMa mis à contribution La forêt de l’Etang Salé va être particulièrement animée tôt dimanche matin. Les parachutistes du 2ème RPIMa (Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine) vont intégrer le dispositif à divers niveaux. Grâce à l’A400 M, un Fardier, un tout nouvel engin aérolargable destiné aux forces spéciales et aux parachutistes opérationnels, va connaitre son baptême de l’air. Puis les chuteurs opérationnels, des commandos parachutistes, sauteront à haute altitude. Enfin, les parachutistes de la 1ère Compagnie effectueront un saut de combat en ouverture automatique grâce au concours des avions de transport CASA CN235-200 basés sur la Base Aérienne 181.

Partager :