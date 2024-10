Des joueurs de foot agressés en plein match au Moufia

Une demi-douzaine de jeunes armés a fait irruption sur le terrain de foot du FC Moufia samedi après-midi, molestant un joueur. Une scène de violence qui s'inscrit dans un contexte de recrudescence des affrontements entre bandes.

SG/SE/PS •

La scène, filmée par un internaute, ne dure qu'une poignée de secondes. Samedi 26 octobre, alors qu'un match de catégorie jeunes se joue sur le terrain de foot du FC Moufia, une demi-douzaine de jeunes fait irruption sur le pré.

Visages masqués et sacoches plombées



Certains, le visage masqué, sont armés de bout de bois et de sacoches "plombées". Ils semblent en vouloir tout particulièrement à un joueur portant le maillot jaune et noir, cible de plusieurs coups.

Ayant accompli leur forfait, les agresseurs quittent les lieux aussi vite qu'ils sont arrivés, sous les yeux des joueurs, arbitres, staffs et spectacteurs médusés. Une patrouille de police située à proximité se rendra sur les lieux, mais ne pourra interpeller les suspects, déjà en fuite.

Une enquête a été ouverte alors que la victime a déposé plainte, a-t-on appris ce matin de source policière.

Huit interpellations à la station téléphérique



Selon nos informations, un nouvel épisode de violences a eu lieu dans ce même quartier ce lundi 28 octobre. Plusieurs jeunes, certains armés de sabres, ont de nouveau tenté de s'affronter au niveau de la station de téléphérique Bancoule. Au point que plusieurs ont dégradé une cabine du téléphérique Papangue dans laquelle leurs rivaux s'étaient réfugiés.



Intervenus rapidement, les policiers ont pu interpeller huit jeunes, mineurs pour la plupart. Au moins l'un d'eux pourrait être impliqué dans les violences commises samedi sur le terrain de foot. C'est en tout cas ce que tentent d'éclaircir les policiers du STPJ, en charge de l'enquête.

"De plus en plus en phénomènes violents dans les quartiers" Aude Robert, secrétaire régionale Unité-SGP-FO



Deux épisodes de violences qui surviennent dans un contexte de recrudescence des affrontements entre bandes rivales. Invitée au micro de Réunion La 1ere ce matin, la secrétaire régionale du syndicat Unité-SGP-FO, Aude Robert, a déploré "des comportements inacceptables, d'autant plus sur un terrain de sport qui doit être le théâtre de choses positives." Et de souligner que les policiers sur le terrain, qui réclament "les moyens de maintenir la sécurité" constatent "de plus en plus de phénomènes violents dans les quartiers."

Regardez l'intervention d'Aude Robert sur le plateau du JT de 12 h 30 de Réunion La 1ere :

Invitée plateau Aude Robert d'Unité SGP Police

Forte mobilisation pour Halloween

Des forces de l'ordre qui s'attendent encore à une nuit compliquée ce jeudi 31 octobre en raison de la fête d'Halloween, devenue depuis quelques années l'occasion de commettre des dégradations pour certains jeunes. Aussi, près de 600 policiers et gendarmes seront sur le terrain ce soir-là pour dissuader les fauteurs de trouble.