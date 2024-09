Des syndicats relaient à La Réunion l’appel national à la grève le 1er octobre

Plusieurs organisations syndicales, mais aussi des partis politiques Réunionnais, appellent à un mouvement de grève à La Réunion le mardi 1er octobre. Les mots d’ordre sont relatifs à la nomination du gouvernement Barnier par le Président de la République Emmanuel Macron et l’orientation budgétaire qui en découle.

La CGTR, FSU, Solidaires, Saiper et l’Union étudiante 974 pour les syndicats; La Réunion Insoumise, La Réunion Plus Verte, PLR Réunion et Lutte Ouvrière pour les partis politiques; sans oublier le Collectif Union Citoyens 974, tous appellent à un mouvement de grève ce mardi 1er octobre. C'est ce jour-là que le Premier Ministre Barnier aurait dû présenter son budget devant les députés à l'Assemblée nationale.

Une date symbolique

Ce mardi 1er octobre, correspond au premier mardi du mois d’octobre où est présenté, devant les députés, le budget par le gouvernement. Avec la dissolution de l’Assemblée nationale, puis le retard dans la nomination du Premier Ministre issu de la Droite par le Président de la République, le calendrier est décalé. Mais pour les opposants à ce budget, le 1er octobre reste une date symbolique pour appeler à la grève.

“On ne peut pas rester chez soi” Jacky Balmine – secrétaire général CGTR Journal télévisé de 12h30 du lundi 30 septembre 2024

Les mots d’ordre sont nombreux, entre le pouvoir d’achat en hausse grâce à un SMIC augmenté à 1600 euros, l’abrogation de la réforme des retraites, la fin du démantèlement des services publics pour qu’ils soient de nouveau renforcés... Pour les outre-mer, une baisse annoncée de près de 200 millions d’euros dans le budget par le gouvernement Barnier inquiète également.

C’est la raison pour laquelle des syndicats comme la CGTR ou Solidaires appellent à une grève ce mardi 1er octobre.

“La bannière CFDT ne sera pas présente le 1er octobre” Joël Dalleau - secrétaire départemental CFDT Réunion Journal télévisé de 12h30 du lundi 29 septembre 2024

D’autres syndicats comme FO et la CFDT ne s’associernt pas à ce mouvement de contestation. Invité du journal de 12h30 de Réunion la 1ère, Joël Dalleau, le secrétaire départemental de la CFDT Réunion, explique que les “adhérents sont libres, sont des citoyens comme tout le monde, ils ont fait leur choix (lors des législatives NDLR), et s’ils estiment que leur choix n’a pas été respecté, c’est à eux, en tant que citoyen, de venir manifester”.

Grève du 1er octobre itw Joël Dalleau, secrétaire départemental CFDT Réunion

Deux manifestations à La Réunion

Deux manifestations auront lieu sur l’île. L’une à Saint-Denis partira du Petit Marché pour rejoindre la Préfecture. L’autre se tiendra sur le front de mer de Saint-Pierre au niveau des jardins de la plage.