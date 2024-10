Deux nouveaux chefs de service pour les policiers réunionnais

Les commissaires de police Guillaume Maniglier et Jérôme Besse ont été installés ce mercredi 30 octobre dans leurs nouvelles fonctions respectives, à la tête du STPJ et du renseignement territorial.

Un nouveau patron à la PJ, un autre au renseignement. La direction territoriale de la police nationale de La Réunion enregistre deux arrivées importantes, avec deux nouveaux chefs nommés le 1er septembre à la tête de ces services sensibles que sont la police judiciaire et le renseignement territorial.

Succédant au commissaire Thierry Le Floch, parti à la retraite, le commissaire divisionnaire Guillaume Maniglier prend les rênes du service territorial de police judiciaire (STPJ), qui mène les enquêtes les plus complexes au niveau départemental.

Le commissaire divisionnaire Guillaume Maniglier, chef du STPJ de La Réunion • ©Réunion la 1ère



Une évidence pour ce pur profil "PJ", dont c'est la première affectation à La Réunion : "Je me suis très vite spécialisé dans la police judiciaire, notamment à la sous-direction anti-terroriste, à la division des affaires économiques et financières à la PJ de Versailles et dernièrement à l'office central de lutte contre la criminalité organisée à Nanterre", résume le commissaire Maniglier, qui a déjà identifié les principaux "sujets de préoccupation" pour ses groupes d'enquêteurs : "le trafic de stupéfiants en progression, et les violences intrafamiliales, un sujet non-moins important."

L'autre arrivée signe plutôt un retour, celui du commissaire Jérôme Besse, originaire de l'île et ayant déjà connu une première expérience professionnelle à La Réunion.

À la tête de l'ancien service d'intervention, d'aide, d'assistance et de proximité (SIAAP) de 2017 à 2021, le commissaire Besse prend cette fois la tête du service du renseignement territorial (SRT), après trois ans passés au sein du service de renseignement zonal pour la région Sud, à Marseille.

Le commissaire Jérôme Besse est le nouveau chef du service de renseignement territorial. • ©Réunion la 1ère



"Mes priorités restent les mêmes, la défense et la sécurité des Réunionnais et de La Réunion", assure celui dont le rôle consistera, avec ses équipes, à prendre quotidiennement le pouls de la société réunionnaise et en recueillir les informations pouvant revêtir des enjeux de sécurité et d'ordre public.

Des fonctionnaires récompensés



"Ce sont d'autres missions", reconnaît le commissaire. "Avant j'étais sur la voie publique, maintenant ce sont des missions plus discrètes mais les principes restent les mêmes : la lutte contre l'économie souterraine, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent..." affirme celui qui succède au commissaire Grégory Arlo.



Ces deux prises de fonctions ont été officialisées ce mercredi 30 octobre, au cours d'une cérémonie d'installation qui s'est tenue dans la cour d'honneur du commissariat du Chaudron en présence du directeur territorial de la police Laurent Chavanne et de la directrice de cabinet du préfet Parvine Lacombe.

L'occasion de remettre également une série de décorations et distinctions à une trentaine de fonctionnaires de la police réunionnaise s'étant illustrés dans l'exercice de leur mission.