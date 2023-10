Développement durable : des lycéens récompensés pour leur projet sur des serviettes hygiéniques lavables

Lutter contre la précarité mensuelle, réduire l’impact des serviettes hygiéniques jetables sur l’environnement et la santé des femmes, ce sont les objectifs affichés par des lycéens en 1ère bac pro métiers de la sécurité au Port.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Des lycéens en 1ère Bac Pro Sécurité au Port travaillent sur un projet de serviettes hygiéniques écologiques • ©Réunion la 1ère

Mettre en avant un projet écologique et durable, c’est le souhait des élèves qui ont travaillé sur ce projet.

En réalisant une enquête dans leur lycée, ils réalisent que 92% des jeunes femmes interrogées utilisent chaque mois des serviettes hygiéniques jetables. Et pourtant, 54% d’entre elles se disent prêtent à porter des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables.

On devait réfléchir à des actions à mener pendant l’année. On parlait beaucoup de la vie chère. Nous avons échangé sur le prix élevé des serviettes hygiéniques. Et on a proposé de fabriquer des serviettes hygiéniques lavables parce que c’est plus écologique et plus économique. Ça peut aider les femmes qui n’ont pas les moyens