Didier Robert en correctionnelle : le parquet requiert 8 mois de prison avec sursis, une forte amende et 5 ans d'inéligibilité

L'ancien président de la Région Réunion comparaît cette fois dans le cadre des indemnités de résidence perçues entre 2016 et 2019. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 5 novembre prochain.

Didier Robert, l'ancien président du conseil régional de La Réunion, comparaît ce vendredi 11 octobre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans l'affaire des indemnités de résidence perçues entre 2016 et 2019. Il est soupçonné de concussion et de prise illégale d’intérêts dans cette affaire révélée par la chambre régionale des comptes. Le parquet a requis 8 mois de prison de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Didier Robert. Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu le 5 novembre prochain.

Le rapport de la CRC

La bail de sa maison de la Montagne indiquait un loyer mensuel de 2300 euros alors que les indemnités allouées par la Région étaient de 90 euros par jour soit près de 2800 euros par mois. Une anomalie relevée par la chambre régionale des comptes en 2021 qui reprochait au comptable de la Région d’avoir déterminé ce montant en l’absence de pièces justificatives précises.

Des frais annexes

Selon l’avocat de Didier Robert la Chambre Régionale des Comptes n’a pas tenu compte de frais annexes liés à cette résidence de fonction comme l’entretien de la piscine, du jardin, les taxes et autres assurances. La défense de l'ancien président de Région affirme que le domicile était utilisé pour des réceptions officielles impliquant des frais supplémentaires.