Distribution de repas pour les plus démunis dans l’Ouest

Cela fait 17 ans que l’association Jeunesse en Mission propose des repas aux plus démunis dans l’Ouest, les lundis de Pâques. Une opération maintenue malgré la pandémie. Des barquettes ont été distribuées au Port et à Saint-Paul.

Harry Amourani •

Ce sont des soldats du cœur, des militants de la solidarité. Comme chaque année, les lundis de Pâques, les membres de l’association Jeunesse en Mission ont organisé une opération en faveur des plus démunis, dans la région Ouest de l’île.

Cela fait en fait 17 ans que l’association Jeunesse en Mission porte ce projet solidaire. "Pâques c’est un moment de réjouissance et de convivialité, C’est Christ qui est ressuscité pour venir nous sauver, raison pour laquelle nous sommes là pour apporter notre modeste contribution", confie Alain Djeutang, le coordonnateur.

250 repas préparés

La journée a commencé tôt puisque dès 8h un petit-déjeuner était proposé notamment aux sans domicile fixe rencontrés sur leur chemin, dans la ville du Port mais aussi au niveau du site de la Grotte des Premiers Français à Saint-Paul.

A midi, ce sont des barquettes de cari qui ont été distribués. L’association en a prévu 250. Deux par personnes : un pour le déjeuner et un second pour le dîner, ce soir. Et les bénéficiaires de ce geste du cœur ne sont pas forcément des sans-abris. On retrouve aussi des personnes aux revenus très modestes, ne vivant qu’avec 400 euros de RSA par mois.

Un moment de partage

Pas facile de boucler les fins de mois quand on a déjà payé son loyer, l’eau et l’électricité… Il s’agit alors de (sur)vivre avec moins d’une centaine d’euros. Cette opération de distribution de repas, c’est aussi un moment de partage et de convivialité bienvenu pour ces personnes souffrant de l’isolement.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :