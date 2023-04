Dix ans du mariage pour tous : Cécilia et Anne-Gaëlle constatent "plus d’acceptation et d'intégration" à La Réunion

Partager :

Il y a 10 ans, le 23 avril 2013, le Parlement adoptait la loi sur le mariage pour tous, malgré des protestations massives. Une décennie plus tard, Réunion La 1ère a recueilli le témoignage de Cécilia et Anne-Gaëlle qui se sont mariées en 2019 et ont remporté l’émission « Lamour Lé Dou » en 2019.

"J’ai toujours passé mon temps à me cacher, se souvient Cécilia. Lorsque je me suis mariée, ça m’a enlevé un poids énorme". Il y a 10 ans jour pour jour, la loi sur le mariage pour tous était adoptée au Parlement. Depuis 2013, 335 mariages de couples de même sexe ont eu lieu à La Réunion, selon des chiffres de 2021. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : En 2013, le Parlement adoptait la loi sur le mariage pour tous. 10 ans plus tard, Réunion La 1ère a recueilli le témoignage de Cécilia et Anne-Gaëlle qui se sont mariées en 2019 Parmi eux, Cécilia et Anne-Gaëlle Hoareau, en couple depuis 15 ans. En 2019, sous les caméras de Réunion La 1ère, elles se sont dit "oui". Un mariage suivi par l’émission "Lamour Lé Dou", dans laquelle Cécilia et Anne-Gaëlle avaient fait sensation en remportant l’adhésion des téléspectateurs. "Pas se marier en se cachant" A l’époque, les deux jeunes femmes avaient longuement hésité à franchir le pas. Elles craignaient de s’exposer aux regards des autres. "S’il y avait eu des réticences au niveau de la famille, on ne l’aurait peut-être pas fait, confie aujourd’hui Cécila. On n'allait pas se marier en se cachant. C’est important d’être acceptée par la société, ça fait du bien. Cécilia Leur union leur a permis d’harmoniser leur vie familiale, d’un point de vie administratif et aussi et surtout dans leur quotidien. Dix ans après, elles remarquent qu’il y a eu des avancées. "Plus d'acceptation et d'intégration" "On se sent accepté, intégré dans ce que certains appellent les « couples banals »", sourit Anne-Gaëlle. Selon elle, depuis le mariage pour tous il y a dix ans, il y a bien plus "d’acceptation et d’intégration". "Aujourd'hui, je suis fière d'être mariée", ajoute-t-elle. Depuis 2013, près de 70 000 mariages homosexuels ont été célébrés en France.

