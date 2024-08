Des hydrocarbures déversés dans un bassin de l’ARDA à l’Etang-Salé, la Région porte plainte

Une pollution malveillante a eu lieu sur le site de l’ARDA à l’Etang-Salé. En juillet, des hydrocarbures ont été déversés dans un bassin créant une grave pollution. Le site est interdit d’accès. La Région porte plainte.

LP •

Début juillet, des hydrocarbures, assimilés à de l’huile de vidange usagée, ont été déversés dans un bassin de l’ARDA, à l’Etang-Salé. L’ARDA est l’Agence Réunionnaise de Développement de l’Aquaculture. Sa mission est de valoriser le développement des activités aquacoles dans l'île.

Fermeture du site

Cette pollution malveillante aurait eu lieu dans la deuxième quinzaine de juillet, explique la Région, propriétaire du site. Cette aire de repos de l'ARDA, ouverte au public, est composée de pelouses ombragées et de bassins. Elle est désormais balisée et interdite d’accès jusqu’à nouvel ordre.

Une plainte contre X

Il s’agit d’une "pollution grave et néfaste pour la faune et la flore", condamnée par la Région. La collectivité a déposé une plainte contre X auprès de la gendarmerie.

"Pollueur-payeur"

Elle veut que "les auteurs responsables soient identifiés et condamnés pénalement et qu'ils assument les frais de dépollution du site, conformément au principe du « pollueur-payeur »". La Région dénonce un "mépris total pour l’environnement et la biodiversité".

Des opérations de dépollution à venir

En urgence, la commune de l’Etang-Salé a mis en place des mesures pour limiter la propagation de la pollution. Le Conseil Régional a "engagé des études pour réaliser des travaux d’isolement et de prévention des transferts de polluants".

La Région ajoute que "la dépollution du site sera initiée dans les meilleurs délais pour rétablir sa biodiversité originelle".