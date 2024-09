Odyssea 2024 : les vagues roses s’élanceront les 2 et 3 novembre dans la forêt de l’Etang-Salé

Les dates sont arrêtées, Odyssea 2024 ce sera les 2 et 3 novembre prochain. L’événement dédié à la lutte contre le cancer du sein se tiendra comme à l’habitude dans la forêt de l’Etang-Salé. Un appel à bénévoles est lancé pour faire de cet événement, un moment toujours aussi chaleureux et festif.



Financer l’aide aux malades réunionnaises du cancer du sein grâce à la participation payante aux grandes courses, tel est le fonctionnement d’Odyssea. Cette année, les vagues roses seront lancées les 2 et 3 novembre dans la forêt de l’Etang-Salé.

La distribution de dossards se fera du 21 au 30 octobre sur 7 sites de l’île : à Saint-André, à Sainte-Marie, à Saint-Denis, au Port, à Saint-Louis, à l’Etang-Salé et à Saint-Joseph.

400 à 500 bénévoles nécessaires

Près de 20 000 participants sont attendus sur les deux jours. Pour les encadrer, près de 400 à 500 bénévoles sont nécessaires. Circulation, accueil, parking, village, signaleur, les missions sont variées. L’association Run Odyssea, organisatrice de l’événement, lance un appel à candidature de ces maillons essentiels de la chaîne.

Ouverture de la 1ère Caz’ Rose

Grâce à l’argent récolté lors de l’événement, l’association RUN Odyssea a pu ouvrir cette année la première "Caz' Rose" à l’Etang-Salé, pour accueillir les personnes atteintes d’un cancer du sein. Les dons ont été en hausse sur les deux dernières années, ce qui a permis de créer cet espace d’accueil et d’écoute, confirme Luc Bizouerne, directeur de l’association RUN Odyssea.

Depuis le mois d’avril, les malades peuvent y venir prendre un café, se retrouver entre elles et y suivre des activités de bien-être et de détente, et ainsi trouver un peu de répit et de réconfort dans ce long combat qu’elles mènent.

L’association songe à installer d’autres sites du genre, la demande est là.