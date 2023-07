Face au vieillissement de la population, la CNL rend un rapport sur le logement des seniors à La Réunion

Parce qu’il est nécessaire d’engager une réflexion autour de vieillissement à la Réunion, la Confédération National du Logement rend ce samedi 1er juillet les conclusions de son rapport consacré au logement des seniors. La CNL alerte quant à une situation qui se dégrade fortement.

La Confédération Nationale du Logement rend ce samedi 1er juillet son rapport sur le logement des seniors. Une vaste enquête a en effet été menée pour évaluer la places accordée aux seniors dans l’habitat réunionnais.

Près de 300 personnes de plus de 58 ans, qu’elles soient locataires ou propriétaires, ont été interrogées. L’objectif est ainsi d’identifier leurs besoins et de relever les problématiques que ces gramounes rencontrent dans leur logement.

Un rendez-vous raté

La restitution a eu lieu ce samedi 1er juillet au Palais de la Source à Saint-Denis, devant les élus du Département. Pour la CNL, la situation actuelle est inquiétante, il faut agir vite. Selon Erick Fontaine, l’administrateur de la CNL, " la situation se dégrade fortement ".

" Les différentes politiques du logement mises en place à La Réunion n’ont pas suffisamment pris en compte la situation des personnes âgées ", souligne la CNL. Elle estime que la société doit " faire des choix où l’humain doit être replacé au centre de tous les projets ".

Un état des lieux à 14 piliers

14 points principaux ont été relevés, parmi lesquels l’inadaptation des logements aux difficultés de mobilité, des appartements trop grands et trop couteux pour des personnes souvent seules, le manque de prise en compte des seniors propriétaires, ou encore la vétusté des logements et l’isolement des personnes âgées.

La question de l’adaptation des logements, avec des prix de loyer adaptés à leurs revenus, doit être au cœur de la réflexion. Des solutions et services qui améliorent le bien-être, la santé et apportant un lien social plus affirmé pour les seniors au sein d’un habitat collectif, ouvert aux autres et au quartier, doivent être apportées.

Les propriétaires retraités n’ont pas été identifiés comme un public prioritaire, déplore la CNL.

Aux décideurs d’agir, selon la CNL

L’étude doit encore se poursuivre. La CNL doit se réunir avec le Département, l’Etat et les bailleurs sociaux pour poursuivre les réflexions et trouver des solutions pour améliorer la situation.

D’ici 2024, La Réunion comptera 264 000 seniors, contre 145 000 en 2018 et 225 000 en 2030. Les personnes âgées en perte d’autonomie seront 3 fois plus nombreuses, passant de 27 000 en 2030 à 65 100 en 2050.

" Aux décideurs, aux élus de s’approprier notre rapport qui retrace la parole, les demandes et attentes des Réunionnais. A eux de s’engager dans cette nouvelle approche pour construire différemment dans ces lieux de vie qui doivent être des espaces agréables pour nos "vieux jours" avec une politique publique plus proche de la demande ", lance la Confédération nationale du logement.