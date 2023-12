Fèt Kaf 2023 : le programme de ce 20 désanm dans les communes de La Réunion

La Fèt Kaf 2023 a débuté à La Réunion. Les festivités se multiplient depuis une semaine. Le point d'orgue aura lieu ce mercredi 20 désanm. Réunion La 1ère vous donne le programme des commémorations et animations qui ont lieu dans les communes de l’île.

La Réunion fête les 175 ans de l’abolition de l’esclavage avec un immense hommage rendu aux ancêtres. Les festivités se multiplient partout dans l’île depuis une semaine. Le point d’orgue des commémorations et des animations aura lieu ce mercredi 20 désanm 2023.

Saint-Denis

L’hommage à nos ancêtres aura lieu au Jardin de l’escalier Ti Kat Sou de 9h30 à 12h. Ce lieu empreint d’histoire, était le chemin emprunté par les esclaves pour quitter le « Camp des Noirs du Roy » depuis le fond du Bas de la rivière pour monter, au cœur de la ville à l’époque coloniale. Cette traditionnelle cérémonie débutera par un accueil en musique par Famy Maloya, suivi des discours des officiels, et se conclura par un chant d’hommage interprété par Nathalie Natiembé.

La marche pour la liberté aura lieu de la Rue de Paris au Barachois dès 17h. Comme chaque année, le grand défilé de la Fèt Kaf revient au Centre-Ville. Plus de 1800 personnes et artistes se sont mobilisés dans 19 quartiers de Saint-Denis pour préparer un grand défilé comme il existait autrefois : le parcours débutera au Jardin de l’État et s’achèvera au Barachois.

Cette année, les défilants ont travaillé sur la thématique « Zesklav kapab » : que faisaient les esclaves en tant que métier ? Les participants ont revisité les métiers ancrés dans la tradition de notre île, mais qui ont disparu au fil du temps. Le départ est prévu au Jardin de l’État, puis la rue de Paris, pour arriver au Barachois, là où en 1848, la liberté a été proclamée.

A partir de 20h, une scène musicale accueillera de nombreux artistes locaux et étrangers au Barachois.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

Agenda du 20 désanm avec Arnaud CDK

Le Port

Au Port, une quinzaine d’animations de proximité sont prévues à l’occasion du 20 désanm, entre 9h et 23h. Au programme : animations musicales, fête de quartier, tournois sportifs. Une fête foraine est aussi en place depuis plusieurs jours. Voici la programmation de la Fèt kaf au plus près de chez vous :

La Possession

Dès ce mardi 19 décembre, une soirée festive, animée et folklorique est oranisée au stade Youri Gagarine à La Possession dès 18h.

Saint-Paul

Dans l’ouest, les festivités ont commencé depuis une semaine déjà. Ce mercredi 20 désanm, un défilé aura lieu en ville dès 9H30, suivi d’un riz chauffé et du concours du plus gros mangeur de boudin. Expositions et jeux sont aussi prévus. Dès 14h30, un spectacle sera organisé avec de nombreux artistes dont Frédéric Joron, Segael, ou encore Désiré François.

Saint-Leu

La Fèt Kaf à Saint-Leu, c’est ce 20 désanm sur la place du Foirail à Piton de 13h à 21h. Au programme : des animations, défilé et un kabar avec Kozman Ti Dalon, les talents locaux, et à 20h, un concert live et exclusif du groupe Ziskakan.

Les Avirons

Aux Avirons, les festivités auront lieu à la maison de quartier du Ruisseau dès 17h avec du théâtre, des concerts, des dégustations et une défilé de charette boeuf aux flambeaux.

Etang-Salé

A l'Etang-Salé, un défilé est aussi prévu de 16h à 17h. Dès 16h, un village créole ouvrira ses portes et des concerts auront lieu dès 19h, au stade Gilbert Delgard, avec notamment Tikok Vellaye.

Saint-Louis

A Saint-Louis aussi le programme est riche avec de nombreux artistes pour un kabar.

Saint-Pierre

Dans la capitale du Sud, dès 9h, vous pourrez assister à un hommage à Madiba, le grand leader sud-africain qui a lutté contre l'apartheid et inspiré le monde entier. Cet hommage sera réalisé par les élèves de l'école municipale de musique. Il y aura ensuite des expositions et animations. A partir de 14h, le krazé maloya vous fera vibrer, et à partir de 20h, vous pourrez applaudir René Paul Elleliara, Mangalor et Simangavole.

Petite-Ile

A Petite-Ile, le festival Lambians Créole se tient les 19 et 20 décembre 2023. Découvrez tout le programme ci-dessous :

Saint-Joseph

Dans le Sud Sauvage, défilé, concert et danses animeront Saint-Joseph dès ce concert avec Yannick Noah sur scène à la Caverne des Hirondelles à 20h30. Demain, mercredi, rendez-vous dès 8h30 au Parc du 20 désanm.

Sainte-Rose

Dès 9h, une cérémonie officielle, une exposition, des jeux lontan, un fonker et du maloya. Dès 17h, un défilé des associations avec charette boeuf, sera suivi de concerts, kabar et spectacles.

Saint-André

Dans l'Est, dès ce mardi soir, rendez-vous à 19 décembre au stade Baby Larivière, pour le grand concert gratuit Mélanz Gayar, Ségael et Lnidigo, suivi d’un feu d’artifice.

Demain, mercredi, à partir de 18h, de nombreux autres concerts sont organisés.

Saint-Benoît

A Saint-Benoît, la fête a déjà commencé ce mardi. Elle se poursuivra demain avec un grand défilé à 14h qui partira du stade Jean Allane avec près de 350 personnes. Un village artisanale sera ouvert avant un grand kabar à 18h pour fèt la liberté.

Bras Panon

A Bras Panon, la ville vous donne rendez-vous sur la place Michel Debré pour une ambiance 100% traditionnelle. Dès 18h, venez célébrer la fête de la liberté au son du maloya.

Sainte-Suzanne

Un village, des animations, un défilé : retrouvez ici tout le programme des festivités à Sainte-Suzanne.