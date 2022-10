Fête de la Toussaint : les Réunionnais rendent hommage à leurs disparus

Comme chaque année à la Réunion, la tradition de la Toussaint est respectée. Les familles se rendent dans les cimetières de l’île pour rendre hommage à leurs proches et fleurir les tombes préalablement nettoyées et repeintes.

Michelle Bertil •

La Toussaint se célèbre le 1er Novembre. C’est le temps du souvenir, du recueillement pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, un proche.

C’est au cimetière qu’ils se rendent pour se recueillir, prier et honorer la mémoire des absents. Ils apportent des bouquets de fleurs pour orner les tombes souvent nettoyées et repeintes à l'avance.

Ravine des Cabris : un cimetière fleuri et beau

" On pense à eux souvent mais pour le 1er novembre c’est primordial. On tient à respecter nos ancêtres, il faut que ça soit propre et que ça soit beau " dit Catherine qui nettoie et remplit les vases dans le joli cimetière de la Ravine des Cabris.

Le cimetière de la Ravine des Cabris est entretenu depuis 20 ans par Philippe Rindiou. • ©Laurent Josse

Angélique s'avance dans les allées, " on vient à l’avance parce que demain il y aura beaucoup de monde, c'est un rituel " ajoute la jeune femme.

Un peu plus loin, une dame âgée allume des petites bougies, " les ancêtres voient que je suis là, les jeunes ne font plus ça " .

Le cimetière de la Ravine des Cabris est entretenu par Philippe Ridiou. Le gardien nettoie, coupe les branches des arbres, laisse le soleil illuminer les carrés de terre, il parle avec joie de son travail qu'il fait avec patience amour depuis plus de vingt ans. " C'est un honneur que le cimetière soit joli, les gens font des compliments sur le travail ".

Saint-Leu agrandit son cimetière

Le petit cimetière qui a pour horizon l’océan est en cours d’agrandissement depuis plusieurs mois.

Travaux d'agrandissement du cimetière de Saint-Leu qui comptera 500 tombes supplémentaires et un jardin du souvenir. • ©Ville de Saint-Leu

Le chantier qui concerne l’arrière de l’enceinte comptera 500 nouvelles concessions, 50 columbariums, 20 cavernes et un ossuaire d’ici la fin de cette année 2022.

Travaux d'agrandissements du cimetière de Saint-Leu. 500 emplacements de plus, des columbariums et un jardin du souvenir sont prévus. • ©Ville De Saint-Leu

Et ce n'est pas tout, un jardin du souvenir, ainsi que des nouvelles places de parking complètent ces nouveaux aménagements dont le montant s’élève à près de 799 000 euros, co-financé par l’Etat, au titre du Fonds exceptionnel d’Investissement.

Ces travaux sont attendus depuis des années par les Saint-Leusiens , les autres cimetières situés à Piton St Leu, Colimaçons et à la Chaloupe n’ont plus de concessions disponibles.

