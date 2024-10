Gel des pensions : une double peine pour les retraités réunionnais

C’est une des mesures d'économies du gouvernement. Prévue en janvier, l’augmentation des pensions de retraite est décalée de six mois. Une mauvaise nouvelle pour les retraités de La Réunion où le niveau des pensions est déjà le moins élevé de France, juste après Mayotte.

Le gouvernement veut reporter de six mois l’augmentation des pensions de retraites sur l’inflation. Les Réunionnais devront donc attendre jusqu’au 1er juillet.

"Où va-t-on avec 1000 euros par mois"

"La vie est déjà dure là avec 1000 euros, où va-t-on ? s’exclame une retraitée. Une fois qu’on a tiré là-dedans le loyer, l’assurance et la mutuelle : que reste-t-il ? Plus rien !"

La Réunion affiche déjà le niveau de pensions de retraite le moins élevé de France, juste après Mayotte. Elles sont en moyenne de 1160 euros par mois, soit 28% de moins qu’au niveau national. Autant dire que ces mesures prévues pour réduire le déficit public seront encore plus difficile à digérer.

Des produits plus chers

"On a des marchandises qui coûtent jusqu’à 37% plus chères qu’en France, rappelle Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR. Et on a une partie de la population qui a ce qu’il faut pour combler cet écart, et une autre partie qui n’a rien. Dans une vie normale, on ne peut pas avoir une moitié des gens habillée et l’autre nue. Donnez-nous les moyens de vivre dignement".

Les raisons de pensions peu élevées à La Réunion

Près de 20% des retraités perçoivent le minimum vieillesse, et la moitié vit sous le seuil de pauvreté.

"Cette situation est due d’abord à des salaires très bas pendant les carrières, explique Jean-Paul Paquiry, secrétaire général de Force Ouvrière. C’est aussi dû au fait que le SMIC a été mis en place plus tard ici, en 1996, donc les gens ont de petites retraites".

Des retraites qui continuent de travailler

Certains retraités ont aussi eu des carrières hachées en raison de périodes de chômage. Face à de si petites retraites, 17% des retraités continuent d’avoir un emploi, et un quart des salariés partent à la retraite à 65 voir 67 ans pour bénéficier d’une pension à taux plein. "Je suis partie à la retraite en 2019, raconte une Dionysienne. Je ne m’en sors pas alors je travaille encore deux fois par semaine".

Entre 2012 et 2016 à La Réunion, les pensions ont connu des augmentations cinq fois plus importantes qu’au niveau national. Pour autant, les 10% de pensions les plus élevées sont onze fois plus importantes que les 10% les plus faibles.