Hausse des cas de bronchiolite à La Réunion, le virus en avance pour la saison

Avec quelques semaines d’avance, la bronchiolite revient à La Réunion. D'ordinaire virus de l’été austral, il commence déjà à sévir. 47 bébés ont été hospitalisés la semaine du 23 au 29 septembre. L’ARS rappelle aux parents et à l’entourage des petits les bons gestes à respecter pour les protéger.

C’est avec un peu d’avance que la bronchiolite sévit à La Réunion. Habituellement virus de la saison chaude et humide, il est arrivé plus précocement cette année, indique ce mardi 8 octobre l’Agence Régionale de Santé de La Réunion.

Du 23 au 29 septembre, 47 bébés ont été pris en charge aux urgences et 16 hospitalisations ont été enregistrées, contre 35 passages aux urgences et 11 hospitalisations la semaine précédente.

Une maladie respiratoire très contagieuse

Si cette maladie respiratoire des petites bronches est bénigne chez les adultes, semblable à un rhume, elle peut être bien plus grave chez les nourrissons, causant d’importantes difficultés à respirer.

Très contagieuse, la bronchiolite touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Elle débute par un simple rhume et une toux, qui se transforme en gêne respiratoire, souvent avec des difficultés à manger. L’enfant peut aussi avoir de la fièvre.

Transmission par la salive

La maladie se transmet par la salive, les éternuements, la toux ou encore les objets souillés par une personne enrhumée et par les mains. Le rhume de l’enfant et de l’adulte peut entraîner la bronchiolite du nourrisson.

Généralement, la maladie guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.

De bons gestes à adopter

Pour protéger les bébés, des gestes simples existent. L’ARS incite les parents et l’entourage des enfants à se laver systématiquement les mains à l’eau et au savon avant de s’occuper de bébé, à éviter d’emmener les petits dans les lieux publics confinés et les mettre en contact avec des personnes enrhumées. Il est aussi recommandé de nettoyer régulièrement les objets avec lesquels les bébés sont en contact et à aérer régulièrement leur chambre.

Un vaccin dès la grossesse ou des anticorps en prévention

Depuis septembre 2024, un vaccin est proposé à la future mère pendant sa grossesse, le vaccin Abrysvo. Il est injecté entre le 7ème et le 8ème mois de grossesse. L’objectif est que la mère fabrique les anticorps qu’elle transmet à son enfant via le placenta. Le nourrisson est alors protégé dès sa naissance, et jusqu’à ses 6 mois, indique l’ARS.

Depuis décembre 2023, il est aussi possible de donner un traitement préventif aux nouveau-nés avant la sortie de la maternité. Il s’agit d’une injection d’anticorps monoclonaux, via le traitement Beyfortus.

Comment soigner son bébé

Si l’enfant est malade, il est important de lui désencombrer le nez régulièrement avec du sérum physiologique, d’aérer sa chambre et de veiller à ne pas trop le couvrir. Il faut également lui donner régulièrement à boire, le coucher sur le dos à plat et ne pas l’exposer à la fumée du tabac.

S’il présente une gêne respiratoire et des difficultés à s’alimenter, il faut vite emmener le bébé chez le médecin. Si détresse respiratoire, appeler le 15.

Pour l’adulte enrhumé, il est recommandé de ne pas embrasser le bébé, de se laver les mains à l’eau et au savon avant de s’occuper de l’enfant et de porter un masque quand c’est le cas.