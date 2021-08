Intempéries dans le Sud Sauvage : retour sur des sauvetages périlleux réalisés par les gendarmes

Rivières et ravines ont débordées ce week-end à cause de l’épisode de fortes pluies qui a touché le Sud de La Réunion. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour porter secours aux habitants, réalisant parfois des sauvetages périlleux.

Les intempéries du week-end ont fait d’importants dégâts dans le Sud Sauvage. Une personne a été emportée par la monte des eaux dans le secteur de la Marine de Vincendo, à Saint-Joseph. Elle n’a pas été retrouvée malgré les efforts des secours.

Pompiers et forces de l’ordre ont été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Les rivières en crue ont débordé, des radiers ont été submergés par les eaux, emportant parfois voitures et badauds avec elles.

Un sexagénaire extrait des flots

Dimanche 29 août, à Vincendo, les gendarmes de la brigade de Saint-Joseph ont ainsi secouru un homme d’une soixantaine d’années emporté par le courant. L’homme qui dévalait la route a pu être rattrapé par les gendarmes et extrait des flots.

Une famille piégée dans son véhicule par la montée des eaux

La veille, ils étaient déjà intervenus à Saint-Philippe auprès d’une famille dans leur véhicule par une brusque montée des eaux. Au niveau du puits des Anglais, une camionnette est immobilisée, bloquée par le courant. A l’intérieur, un couple et leur petite fille de 4 ans.

Un gendarme enfile un gilet de sauvetage et s’approche du véhicule. Il offre son gilet et parvient à faire sortir la famille par la fenêtre, la porte étant bloquée par le courant. Tous parviennent à regagner la terre ferme, aidés par les autres gendarmes et des personnes sur place, juste avant que le véhicule ne soit emporté par les eaux.