Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme : à La Réunion, l’illettrisme touche 23% de la population

Du 8 au 15 septembre se déroulent les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Des actions sont menées partout dans l’île pour prévenir et lutter contre ce fléau, qui concerne 115 000 personnes à La Réunion, soit 23% des Réunionnais.

LH / Erwann Ponnet •

Changer de regard sur l’illettrisme, montrer ce qui marche et mobiliser auprès des personnes en difficulté de lecture, d’écriture ou de calcul, tels sont es objectifs des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.

115 000 Réunionnais concernés

L’illettrisme touche 23% de la population à La Réunion, c’est près de 115 000 personnes, et majoritairement des hommes. Difficile de mener une vie normale quand on ne sait ni lire, ni écrire. Permis de conduire, signature de contrats, de nombreuses actions deviennent compliquées, voire impossibles. Il s’agit d’un vrai handicap pour ceux qui en souffre.

Du 8 au 15 septembre se déroule la 11ème édition des JNAI. Tout au long de cette période, les acteurs se mobilisent pour proposer différentes actions. Le programme complet est à retrouver ici.

Une attention particulière portée aux jeunes

L’Ecole de la 2ème chance y participe. A La Réunion, 1 jeune sur 5 est confronté au problème de l’illettrisme.

Elle propose un atelier " lire, écrire, conter " mercredi 11 et vendredi 13 de 8h à 12h et 13h à 17h. Dans les jardins familiaux du Chaudron, un agri-conteur s’inspire ainsi du cadre pour écrire plusieurs contes avec les stagiaires de l’école et les usagers des jardins.