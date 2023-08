Justice : le Mauricien, Nono, extradé à La Réunion est poursuivi pour trafic de drogue

Mardi, Jérémy Désiré-Décidé, dit Nono, a comparu devant le tribunal de Saint-Denis. Il est poursuivi pour un trafic de zamal entre La Réunion et l’île Maurice. En 2021, il avait été condamné, en son absence, à 7 ans de prison ferme. S’il reconnaît les faits lors de ce nouveau procès, il devrait encourir une peine similaire à ses complices. En 2021, ils avaient été condamnés à 42 mois de prison ferme.

Fabrice Floch •

Le trafic de zamal intercepté par les gendarmes à Sainte-Rose en 2019 est dans toutes les mémoires. Les militaires avaient arrêté six trafiquants et saisis, 142 kg de drogue. Un coup de filet magistral qui révélait l’existence de réseaux maritimes entre notre département et les importateurs de stupéfiants de l’île sœur.

L’enquête conjointe des gendarmes de La Réunion et des policiers de l’île Maurice a permis de démasquer deux des "cerveaux" mauriciens de cette organisation. Ces deux hommes, Jérémy Désiré-Décidé et Jean-Hubert Celerine, alias Franklin, avaient été condamnés par contumace à 7 ans de prison ferme. À l’issue de la décision, la justice française avait transmis une demande d’extradition. Malgré, de nombreux retards, l’une des deux requêtes a abouti, vendredi 18 août 2023.

Un nouveau procès



Mardi, "Nono" a comparu devant le magistrat en charge des poursuites. Un nouveau procès va avoir lieu dans les plus brefs délais, écrit L’Express de Maurice. Le prévenu devra signifier au tribunal, s’il reconnaît les faits. Pour mémoire, les coaccusés dans ce dossier, qui ont déjà été jugés, avaient été condamnés à 42 mois de prison ferme.

Les magistrats suivront-ils ce quantum ?

Le jugement rendu, s’il ne fait pas appel, il devrait être incarcéré à la maison d’arrêt de La Plaine-des-Galets quelques mois…

Cette affaire ne sera pas pour autant archivée dans les sous-sols du tribunal. Hubert Celerine, dit Franklin, fait également l’objet d’une demande d’extradition de la part de la justice française. Son transfert vers notre département est retardé par les enquêtes mauriciennes et les recours de la défense afin de retarder son départ de l’île sœur.