Kreol : la fierté de Laurence Daleau 1ère femme agrégée

Lois Mussard •

La lang na pwin le zo... Sak Laurence lé gabyé bonpé. Ti lamp ti lamp, forstan charroy kozman, aster li lé en lèr.

Le 21 juin, célébration du solstice, d'été ou d'hiver en fonction de l'hémisphère, c'est jour de fête. A défaut de partition à solfier, Laurence a été honorée comme il se doit par la douce mélodie du succès. Engagée depuis deux ans sur la préparation de son coucours pour décrocher l'agrégation en langue créole, elle est devenue, en 2021, la première femme réunionnaise à obtenir le précieux diplôme.

Il lui a fallu du temps pour le réaliser. "Ma la d'mand mon mari argard' bien si lu té vwa lo mem zafèr k'mwin su publinet... " confie Laurence Daleau heureuse de voir son nom sur la liste mise en ligne sur le site officiel des Ministères de l'Education, de la Jeunesse, des Sports, de l'Enseignement supéieur et de la Recherche. De la joie et du soulagement... après une préparation intense et éprouvante.

Le reportage de Daniel Bénard et de Jacques Payet

Laurence Daleau Gauvin devient la première réunionnaise agrégée de créole

De nombreux sacrifices lui ont été nécessaires tout au long de son parcours raconte Laurence Daleau "depui septemb lanné dernièr i fé pu d'mangé ek la famy, manman i fé d'barket, na pu d'vakans...". Du travail intense, de la persévérance et des efforts récompensés à juste titre.

Forte de cette reconnaissance, Laurence Daleau aspire à mettre ses connaissances à la disposition de la jeunesse réunionnaise. En encourageant, à travers son exemple, les Réunionnais à remprunter la voie de la recherche et des parcours d'excellence. Si le chemin est rigoureux et fastidieux, il est réalisable avec une bonne motivation confiet-elle encore "ma lavé lanvi, ma lavé lanvi d'gainyé...".

Mi vé pous plis dovan Laurence Daleau, agrégée langue créole

Une motivation à toute épreuve car sa mission ne s'arrête pas là. "Mi vé pous plis dovan" déclare Laurence dalleau qui se dit prête à se mettre à la disposition des enseignants pour les épauler pour développer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pédagogiques pour l'enseignement du créole à l'école.

Le chemin pour le rayonnement du créole au cœur de l'Education Nationale est encore long. La reconnaissance nationale de Laurence Daleau en 2021 et de Francky Lauret en 2020 constituent des atouts au service de la jeunesse réunionnaise. • ©Daniel Bénard

Le 8 avril 2021, la Loi Langues Régionales a été adopée à l'Assemblée nationale par 247 voix pour, 76 votes contre et 19 abstentions. Une loi favorisant l'enseignement l'enseignement immersif.

L'obtention de l'agrégation de Laurence Daleau en juin 2021 et de celle de Francky Lauret en juillet 2020, constituent des étapes importantes dans le rayonnement du créole réunionnais. Ils deviennent ainsi des référents incontournables pour faciliter l'apprentissage de notre langue régionale au sein de l'Education Nationale. Tant sur le plan pédagogique qu'administratif.