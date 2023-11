L’escroc obtient 500 000 € en se faisant passer pour un conseiller de Dimitri Payet

Un escroc s’est fait remettre près de 500 000 € en se faisant passer pour un conseiller, du Réunionnais Dimitri Payet. Il prétendait, que l’ancien milieu de terrain et vedette de l’OM, voulait ouvrir un complexe hôtelier sur l’île de Tromelin, une île isolée, de l'océan Indien, administrée par la France et revendiquée par l’île Maurice.

Plus c’est gros, plus ça passe ! Enfin, pas toujours ! Un Toulousain, âgé de 38 ans, a été interpellé et incarcéré fin octobre pour escroquerie. Il se faisait passer pour un conseiller financier de Dimitri Payet et offrait la possibilité à ses victimes, l’opportunité d’investir dans le projet hôtelier de l’ancien footballeur de l’olympique de Marseille : un hôtel sur l’île de Tromelin, écrit RTL actu.

Il affirme à ses proies que cet investissement leur permettra de faire une culbute financière intéressante.

En fait, l’homme s’offre des séjours de rêve dans les hôtels cinq étoiles de l’île sœur, souligne Actu Toulouse.

Au bout d’une année sans nouvelle et surtout sans le moindre dividende perçu, les sympathiques donateurs tirent la sonnette d’alarme, mais l’imposteur parvient à obtenir un nouveau délai.

Tromelin n’accueille pas et n’accueillera pas de touristes



Finalement, après deux années de patience, les "financiers" portent plainte. Onze plaignants ont été identifiés. Ils lui avaient confié au total, un demi-million d’euros. L’escroc et sa compagne ont été mis en examen fin octobre 2023.

Pourtant, en deux clics, les victimes auraient appris que cette petite île située à 560 km au Nord de l’île de La Réunion comme de l’île Maurice et à 436 km à l’Est de Madagascar, n’est pas destinée au tourisme.

Tromelin est administrée par la France. Elle est plate et sablonneuse, elle offre pour seul abri, la station météorologique. Le lagon est exigu et ses rivages inhospitaliers. La passe est difficile d’accès. La végétation est inexistante et un sommet culmine à 7 mètres.