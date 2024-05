L’inflation ralentit en avril à La Réunion, mais les prix à la consommation continuent d’augmenter

L’indice des prix à la consommation augmente de 0,2% en avril, contre 0,6% en mars. Un recul est constaté pour l’alimentation et l’énergie, tandis que les produits manufacturés et les services sont en hausse. L'inflation annuelle ralentit en avril, après trois mois à plus de 4%.

LH •

Sur un an, l’inflation ralentit en avril, passant à 3,6% contre 4% et plus sur les trois premiers mois de l’année. L’indice des prix augmente davantage à La Réunion, +3,6%, qu’au niveau national, +2,2%.

De +4,2% en janvier, 4,0% en février et 4,1% en mars, l’inflation passe en avril à +3,6%. En ralentissement constaté, qui n’empêche pas les prix de croître plus fortement à La Réunion qu’au niveau national pour tous les grands postes de consommation, hormis le tabac.

Les prix augmentent davantage à La Réunion qu’au niveau national sur un an

Sur un an, les prix des services augmentent de 3,3%, loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères ou encore transports, pesant pour près de la moitié de la consommation des ménages réunionnais. Les prix de l’énergie sont aussi en hausse plus importante à La Réunion qu’au national sur un an, mais ralentissent par rapport au mois précédent. Une hausse portée par ceux de l’électricité, +21,7% sur un an, tandis que les prix des produits pétroliers reculent de 1,9% sur un an.

Les prix de l’alimentation augmentent toujours fortement de 8,2%, contre +1,2% au niveau national, qui pèsent pour 16% dans le budget des ménages. Les prix des produits frais bondissent sur un an à La Réunion, +41,1% contre -0,7% au niveau national. Ceux de l’alimentation hors produits frais augmentent de 3,6%, contre +1,5% au national.

En avril 2024, les prix de l’alimentation et de l’énergie reculent

L’indice des prix à la consommation poursuit sa hausse à La Réunion, de 0,2% en avril après 0,6% en mars.

Les produits alimentaires et l’énergie voient leurs prix reculer de 0,8% pour les premiers, après 3 mois de hausse, et de 0,7% pour la seconde, après deux mois consécutifs de hausse. Les prix du gaz et de l’électricité sont stables, tandis que les produits pétroliers reculent. Après avoir fortement augmenté suite au passage du cyclone Belal, les prix des produits frais baissent de 7,2%, mais les produits hors produits frais continuent d’augmenter.

Les prix des services augmentent en avril, loyer, eau et enlèvement d’ordures ménagères, tandis que les prix des transports et de santé restent stables. Enfin, la hausse des produits manufacturés se poursuit en avril, +0,5% après +0,9% en mars. Vêtements et chaussures augmentent de 1,2%.