LP / Delphine Poudroux

La 5ème édition de "Passion BD Manga" s’est tenue ce dimanche 8 septembre sur la plage de l’Etang-Salé. L’événement est organisé par l'association SAF Océan Indien qui lutte contre l’alcoolisation fœtale.

Des passionnés

C’est devenu le rendez-vous des passionnés de bandes dessinées et de mangas.

"Je fais du cosplay depuis 2021, je suis venue présenter ma passion, explique Moonlight cosplay, cosplayeuse. L’association qui organise cet événement a aussi un but, lutter contre l’alcoolisation fœtale, et c’est une cause qui me tient à cœur". "Le cosplay c’est l’acronyme de deux mots, costume and playing, donc c’est s’amuser et jouer en portant le costume d’un de nos personnages de films, mangas, ou dessins animés préférés", explique-t-elle.

La diversité du cosplay

De nombreux stands sont présents au rendez-vous. "Ils sont liés au manga, au Japon et à la culture geek, explique Idriss cosplay, cosplayeuse. On montre la diversité du cosplay acheté, fait main, placard, casual. Il y a beaucoup de représentations de personnages favoris qu’on aime et on le joue tel qu’on est, on se fait plaisir".

La 5ème édition de « Passion BD Manga » pour sensibiliser au SAF, le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale. • ©Réunion La 1ère

Faire la fête sans alcool...

A côté des cosplayers, une quarantaine d’exposants passionnés ont été invités par l'association SAF Océan Indien qui lutte contre la consommation d'alcool pendant la grossesse.

"Chaque année, des sympathisants viennent nous soutenir à l’approche du 9 septembre, journée mondiale de prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale et des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, explique Thierry Maillard, médecin généraliste addictologue et président de l'association SAF Océan Indien. Nous avons ces animations festives et sans alcool pour montrer qu’on peut faire la fête quand même. Il y a des dessinateurs de BD, de mangas et des cosplayers qui viennent faire la fête pour célébrer cette journée mondiale du SAF".

Le président de l’association rappelle que la fête sans alcool c’est possible et prend d’ailleurs l’exemple des "Jeux Olympiques qui ont été une grande fête sans alcool".

... mais en musique

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale cause des troubles physiques et mentaux chez le nouveau-né. Dans l’île, 11 % des Réunionnaises consomment de l’alcool enceinte.

A l’Etang-Salé, la fête a eu lieu sans alcool, mais en musique. "Je suis venu présenté les vinyles que l’on produit depuis 4 ans et de vieux vinyles aussi, explique Arno Bazin, administrateur de l'association Kreol art et animateur sur Réunion La 1ère. Ce rendez-vous nous permet de toucher des publics plus larges".

Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.