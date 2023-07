La cantine à un euro dans les lycées de La Réunion dès la rentrée scolaire 2023-2024

Partager :

Dès la prochaine rentrée scolaire, les lycéens de La Réunion pourront se restaurer à la cantine de leur établissement pour seulement un euro par repas, qu'ils soient boursiers ou non. Avec ce dispositif, la Région Réunion entend lutter contre la malbouffe et l'obésité et aider aussi les familles les plus en difficulté financièrement.

A La Réunion, seulement 25% des lycéens prennent leur repas du déjeuner à la cantine de leur établissement, alors que la fréquentation moyenne tourne autour des 60% au niveau national. Nombreux sont ceux qui optent pour un sandwich gratiné ou une barquette de frites pas forcément des plus équilibrés... Alors, face à ce constat, la Région Réunion annonce la mise en place d'un nouveau dispositif dès la rentrée scolaire 2023-2024. A partir de la mi-août, les élèves des lycées publics auront la possibilité de bénéficier d'un repas complet et équilibré pour seulement un euro par jour, qu'ils soient boursiers ou non. Une économie de 375 euros pour les parents A la rentrée du mois d'août, les lycées publics proposeront d'ailleurs une semaine de restauration gratuite pour donner envie au plus grand nombre d'opter pour ce nouveau dispositif. Les parents d'élèves qui payaient 545 euros chaque trimestre, soit un repas à 3,20 euros, ne débourseront donc plus que 170 euros, ce qui représenterait au final une économie de 375 euros. Le budget régional dédié à la cantine scolaire passe ainsi de 15 à 23,8 millions d'euros, ce qui représente donc un effort financier de près de 9 millions pour la Pyramide inversée. Pour la famille, payer la cantine à un tarif réduit, c'est un moyen de préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation et notamment à l'augmentation des denrées alimentaires Huguette Bello, présidente de la Région Réunion Lutter contre les inégalités sociales et la malbouffe D'autant qu'à La Réunion, rappelle l'élue, un enfant sur deux est rattaché à un ménage qui vit en-dessous du seuil de pauvreté. "La restauration contribue ainsi à la réduction des inégalités sociales en assurant à tous les demi-pensionnaires des aliments sûrs, sains, en quantité suffisante et, du mieux possible, à leur goût", argumente encore Huguette Bello. Car le but est aussi de lutter contre la malbouffe, dans une île où un enfant sur trois est en situation de surpoids ou d'obésité. Nos jeunes réunionnais ne consomment par exemple pas assez de fruits et de légumes. Alors, petite faim ou grande faim ? • ©Géraldine Blandin Objectif : 17 000 demi-pensionnaires Avec ce nouveau dispositif, la Région Réunion vise à faire grimper en flèche le taux de fréquentation des cantines des lycées publics, soit la barre des 40 %. Les lycées publics de l'île comptent un total de 41 000 élèves. L'objectif est donc de séduire près de 17 000 élèves, alors que la collectivité régionale recense actuellement 12 000 demi-pensionnaires. Parallèlement, l'idée est aussi pour les élus de la Pyramide inversée de soutenir la production locale, de valoriser les agriculteurs péï et de lutter contre le gaspillage alimentaire.

