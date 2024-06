La Chaîne de l'Espoir : Olsen, jeune malgache de 17 ans est à La Réunion pour une opération du cœur

Olsen, jeune malgache âgée de 17 ans est venue à La Réunion afin de subir une opération du cœur jeudi prochain. Ce dimanche 23 juin 2024, sa famille d'accueil a organisé un pique-nique péi en son honneur. La jeune fille bénéficie du programme porté par l'association la Chaîne de l'Espoir, qui accueille les marmailles porteurs de maladie cardio-vasculaire.

Annaëlle Dorressamy / Amandine Rivière •

C'est un accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé. À tout juste 17 ans, Olsen est venue directement de Madagascar pour subir une opération du cœur, prévue jeudi prochain, le 27 juin.

La jeune malgache originaire de Tananarive est prise en charge par l'association la Chaîne de l'Espoir. En attendant cette opération, elle profite de sa famille d'accueil réunionnaise. Un pique-nique était organisé à Saint-Gilles en son honneur.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Chaîne de l’espoir : Olsen, une jeune malgache de 17 ans doit subir une opération du coeur ce jeudi

"J'ai attendu deux ans"

Olsen trempe ses pieds dans le lagon de La Réunion pour la première fois. La jeune fille adore la mer. Entourée de ses nouvelles amies, elle profite pleinement de ce moment.

Pour moi ça ne représente pas une chance, mais juste un futur. J'ai attendu deux ans et c'était trop long. Olsen Olsen

En attendant son opération, elle profite de sa famille d'adoption. Au programme ce dimanche, jeux de société et détente. "On a tout de suite parlé avec Olsen, on s'entend bien avec elle", lance Raphaëlle.

Solidarité et entraide

Laurène Brazda revêt le rôle de maman adoptive pour quelques semaines. "C'est vraiment une cause qui me touche énormément. Comme je suis moi-même maman, si j'étais dans ce cas, j'aimerais qu'on fasse la même chose pour mes enfants et moi", témoigne Laurène, émue.

Une fois l'opération passée, une semaine après environ, elle aura un rendez-vous chez le médecin. C'est lui qui lui donnera l'accord ou non de pouvoir rentrer chez elle. Laurène Brazda, mère adoptive d'Olsen à La Réunion

L'association la Chaîne de l'Espoir mobilisée

Avec sa soeur Morgane, Laurène a fait le choix d'accueillir des enfants de Masagascar et des Comores nécessitant d'une prise en charge médicale, notamment par le biais de l'association la Chaîne de l'Espoir.

"On a le temps d'attacher, c'est très dur", confie Morgane Brazda. Les deux soeurs lancent un appel aux familles qui souhaiteraient les rejoindre dans cette démarche solidaire, notamment en envoyant leur candidature sur le site de la Chaîne de l'Espoir.

Chaque année, une dizaine d'enfants bénéficient du programme de la Chaîne de l'Espoir à La Réunion et plus de 10 000 dans le monde entier.