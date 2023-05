La collecte pour la 4ème foire aux dons de l’Université de La Réunion a commencé

Pour la 4ème année consécutive, une foire aux dons sera organisée à la rentrée prochaine, à destination des étudiants dans le besoin de l’Université de La Réunion. La collecte des dons a débuté. Elle se fait au sein des bibliothèques universitaires.

LH / Adjaya Hoarau •

La collecte a débuté la semaine dernière sur les différents campus de l’Université de La Réunion. Chaque année, des dons sont ainsi recueillis pour être mis à disposition des étudiants dans le besoin, à l’occasion de la Foire aux dons de l’Université de La Réunion.

Pour une Foire aux dons à la rentrée universitaire

Le principe est simple, les étudiants peuvent déposer des vêtements et autres objets dont ils n’ont plus l’usage et qui pourraient être utiles à d’autres. Vaisselle, linge de maison, marmites à riz, matériels de sport et loisirs, les bibliothèques de l’Université recueillent les dons jusqu’au 30 juin.

Si les vêtements pour femmes ne manquent pas, Emeline Dandeu, chargée de l’animation culturelle des bibliothèques universitaires, confie que des vêtements d’hommes sont recherchés. Les ventilateurs et les couettes sont aussi très demandés.

Un coup de pouce pour les étudiants dans le besoin

Nombreux sont les étudiants à avoir bénéficié des dons de la collecte de l’Université au cours des 3 dernières éditions. Stephen, étudiant autrichien, est l’un d’entre eux. " J’ai eu le plaisir d’avoir un sèche-linge ", indique-t-il, ainsi qu’un ventilateur.

La démarche permet d'agir contre la précarité étudiante, et s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et durable avec la réutilisation des objets.

Un acte de solidarité et d'écologie

Les dates de la collecte coïncident avec la période où les étudiants terminent leurs partiels et rendent leur logement. Carole est étudiante, elle est venue déposer des dons pour la 4ème foire prévue à la rentrée prochaine : " dans mon sac, j’ai des choses assez variées, j’ai des vêtements, du linge de maison, j’ai des couverts, des trucs assez basiques ". La jeune femme apprécie l'aspect "écologique" de la démarche avec la réutilisation des objets.