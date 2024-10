La fraise est en fête à Mont-Vert ce week-end

Pendant 3 jours, du 4 au 6 octobre, le Domaine Vidot à Mont-Vert les Hauts fêtera la fraise. Les exploitations connaissent un regain d’activité ces derniers jours pour satisfaire à la fois les clients habituels et les gourmands du week-end. Les Cadet cultivent le fruit conique rouge en plein champ.

Sur les hauteurs de Mont-Vert, à 1200 mètres d’altitude, la famille Cadet est dans les champs. Mireille, la femme, Jean-Raymond le père et Sébastien le fils s’activent pour la cueillette de la fraise. Le week-end prochain marquera la fête du fruit.

À La Réunion, 6 variétés de fraises sont cultivées.

Sur les hauteurs de Mont-Vert les Hauts, la famille Cadet plante deux variétés de fraisiers, la San Andreas et la Ruby Gem. Cette dernière est originaire du Queensland, en Australie. Un Etat qui a sensiblement le même climat qu’à La Réunion. La plante produit de grosses fraises fermes, résistantes au transport et, qui plus est, très sucrées.

Une production en plein champ pour un meilleur goût.

Chez les Cadet, elle est cultivée en plein champ. Il y a un peu de mécanisation pour faire les buttes de terre. Les plantes sont protégées par de petites bâches, ce qui limite les traitements phytosanitaires au minimum, comme les fongicides pour éviter les pourritures. Les bâches sont relevées pour la récolte, et baissée par la suite pour éviter que les oiseaux ne se régalent trop.

Une ceuillette délicate des fruits.

Lors de la récolte, les fraises sont contrôlées à la fois visuellement mais aussi au touché, pour vérifier qu’elles soient bien fermes. Pour les cueillir, il suffit de casser la tige qui la retient, surtout ne pas la tirer dessus, comme l’explique Mireille, depuis deux ans dans les champs avec son mari et son fils après être passée par un abattoir de volaille. Une reconversion qu’elle ne regrette pas.

Une production précoce cette année.

Les fraisiers sont plantés de mars à avril. Il y a une première floraison en juillet avec une première récolte. Les plus grosses fraises arrivent en août, septembre et octobre. Les dernières fraises arrivent avec la fin de l’année en novembre et décembre. Si les pieds ont été bien entretenus, il n’est pas rare de voir de nouvelles fraises en janvier et février. Cette année, le pic de production a été atteint en avance, il y a deux semaines déjà.

Une production en devenir.

À La Réunion ils sont 65 producteurs qui occupent au total 25 hectares. En 2023, la récolte était en baisse par rapport aux années précédentes, 650 tonnes au lieu de 700 tonnes. Les fraises se cultivent à des altitudes comprises entre 600 m et 1000 m d’altitude. Le principal bassin de production se trouve au Grand Tampon, mais toute la région sud-ouest de Grand-Coude à Trois Bassins produit également le fruit.