La Halloween mania gagne à nouveau La Réunion

Dans les vitrines des commerces, à l'école et même au travail... Les décorations d'Halloween sont partout, et nombreux aussi sont ceux à avoir sorti leurs plus beaux déguisements pour célébrer la plus américaine des fêtes. Ambiance dans les rues de Saint-Denis.

Un pied tranché ou encore une main arrachée qui traînent sur un comptoir cerné de citrouilles : pas de doute, c'est bel et bien l'esprit d'Halloween qui a gagné cette pâtisserie installée sur le front de mer de Saint-Denis !

Et dans la vitrine de cette même enseigne, impossible de rater ce fondant au chocolat imitant à la perfection une cervelle humaine "Tout est parti, il n'y en a plus !", nous confie une responsable, tout sourire. C'est désormais une certitude commerciale : la plus américaine des fêtes déguisées se décline à l'infini dans les commerces de l'île.

Déguisements, décorations et des bonbons

De l'autre côté du centre-ville dionysien, une célèbre enseigne de chocolaterie mise sur les produits dérivés d'un certain apprenti sorcier à lunettes. Et puis, il y a bien sûr les friandises spécialement confectionnées aux couleurs d'Halloween.

"On a des assortiments de bonbons ainsi que des elixirs avec des paillettes comestibles", glisse Sandy Pateriona, une vendeuse. Le succès du jour, c'est une sucrerie en forme de langue. Dans les magasins de jouets, là encore, la Halloween mania est passée par là et depuis le début de semaine, les parents viennent accompagnés ou non de leurs enfants afin de trouver le plus beau déguisement de sorcière ou de diablotin.

Une fête devenue incontournable ?

L'impact commercial de la fête à la citrouille n'est pas le même que pour Noël, la fête des mère ou encore la Saint-Valentin, mais cette petite touche de déco en plus fait forcément son petit effet auprès de la clientèle, nous confirme Denise Laroche, responsable d'une épicerie fine.

Entre les toiles d'araignée, les chapeaux de sorcière, et les lanternes en forme de crâne, la commerçante n'a pas chômé. "C'est beaucoup de travail, d'autant qu'on est déjà aussi en préparation des fêtes de fin d'année derrière", confie-t-elle encore.

Même dans les agences immobilières !

Les citrouilles ont même envahi les vitrines d'une agence immobilière dionysienne ! "Mais on ne loue pas de maisons hantées !", nous rassure Maïk Aldinia, le responsable.

"Ce qui est important c'est d'être dans l'ambiance par rapport à nos collègues et à nos clients, explique-t-il. Pour créer le lien, c'est toujours plus sympa de travailler dans une bonne ambiance !" Pour l'ambiance, pas de doute. La Réunion n'échappe plus à l'aura d'Halloween.