La liquidation de l’association Croix Marine prononcée par le tribunal judiciaire

Ce lundi 16 septembre, la liquidation de la Croix Marine a été prononcée par le tribunal judicaire de Saint-Denis. L’association employait 57 salariés et gérait la tutelle et la curatelle de 1 500 majeurs protégés. Depuis des mois, la Croix Marine était en proie à des dysfonctionnements et des malversations financières présumées.

Le tribunal a prononcé la liquidation de l’association Croix Marine, ce lundi 16 septembre. La procédure de liquidation judiciaire est lancée.

"On attend maintenant le nom du liquidateur, les comptes de l’association sont à sec", a réagi au tribunal, Yannick Galais, secrétaire général de la branche associative de la CFDT Santé.

Dysfonctionnements et malversations

L’association employait 57 salariés, et elle gérait la tutelle et la curatelle de 1 500 majeurs protégés à La Réunion. Depuis plusieurs mois, la Croix Marine était en proie à des dysfonctionnements et à des malversations financières présumées.

Suite à des signalements, le préfet de La Réunion avait décidé en mai dernier de suspendre l’autorisation de l’association pour six mois. En 2014 – 2015, des faits similaires de malversations avaient déjà eu lieu et à l’époque, un signalement avait aussi été fait. Ces dernières semaines, la liquidation de la structure apparaissait comme inéluctable.

L’avenir des 57 salariés

Toutefois, la CFDT Santé déplore que la préfecture n’ait pas soutenu sa demande de mise en place d’un plan social. Selon le syndicat, un plan social aurait permis d’offrir des perspectives aux 57 salariés de la Croix Marine qui s’apprêtent à perdre leur emploi.

"Ces salariés sont méritants, a défendu Patrick Jacquottet, trésorier CFE CGC. Quelques-uns se sont peut-être égarés, mais la plupart ont fait leur boulot comme il fallait".

De son côté, la préfecture explique avoir fait le nécessaire en sensibilisant trois autres services tutélaires à l’embauche des anciens salariés de la Croix Marine. Plus d’une dizaine d’entre eux a été recasée dans d’autres services tutélaires, affirme la préfecture qui ajoute que les autres ont fait des choix de parcours professionnels différents.

Et celui des 1500 personnes accompagnées

"L’action de cette belle association s’arrête brutalement et de manière injuste, estime Yannick Galais, secrétaire général de la branche associative de la CFDT Santé. On accompagnera les salariés jusqu’au bout et on pense aux situations des personnes que l’association a accompagné jusqu’ici".

La CFDT Santé s’inquiète pour les 1500 majeurs protégés dont la curatelle ou la tutelle était confiée à la Croix Marine. La préfecture assure que quasiment toutes ces personnes ont été confiées à d’autres services tutélaires tels que la Croix Rouge. "Mais dans quels conditions ?" s’interroge la CFDT Santé qui remarque que tous les acteurs sont débordés.

L’association Croix Marine avait été créée en 1986. En 2025, il y aura un appel d’offre qui sera lancé au niveau national pour l’ouverture d’une nouvelle structure d'accompagnement des majeurs protégés.