La Réunion célèbre le Vendredi Saint, les jeunes au cœur de la tradition du Chemin de croix.

Ce vendredi 29 mars, les catholiques de La Réunion célèbre le Vendredi Saint. Dans plusieurs paroisses de l’île, les enfants participent à la tradition du Chemin de croix ce matin. Reportage à l’église de la Trinité.

LP / Marie-Ange Frassati •

"La croix était un peu lourde, mais ça va, c’était de la joie, du plaisir et de la compassion", sourit le jeune Gabriel. Ce matin, il incarnait Jésus pour animer le Chemin de croix, à l’église de la Trinité à Saint-Denis.

Les jeunes animent les Chemins de croix

Ce vendredi 29 mars, les catholiques de La Réunion célèbrent le Vendredi Saint. Dans de nombreuses paroisses de l’île, les jeunes ont participé au traditionnel Chemin de croix.

"Je faisais Marie, c’est bien car les enfants peuvent comprendre ce qui arrive à Jésus", souligne la jeune fille. "J’incarnais la femme de Jérusalem, c’était bien je voyais Jésus dans mon cœur", ajoute une autre.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Dernières heures de la vie de Jésus

En cette journée de Vendredi Saint, la communauté catholique célèbre la passion et la crucifixion du Christ. Ce matin, les enfants ont porté tour à tour une croix de bois et fait le tour des 14 stations symbolisant le calvaire du Christ. Ce Chemin de croix retrace les dernières heures de la vie de Jésus. Il est fait de prières, de chants et de méditation.

Le Vendredi Saint est aussi un jour de jeûne pour les catholiques avant la veillée Pascale ce samedi, et la célébration de Pâques, dimanche.