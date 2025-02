La Réunion placée en alerte orange ce mercredi à 14 heures

Les prévisions de Météo France tendent à faire passer le futur cyclone Garance à 70 km au large des côtes est de La Réunion. En conséquence, La Réunion est placée en alerte orange dès ce mercredi 26 février à 14h00. Les établissements scolaires ne rouvriront pas avant la fin des vacances scolaires prévue le lundi 17 mars.

Actuellement, la tempête tropicale modérée Garance se situe à environ 475 km au nord-ouest de La Réunion. Elle se déplace au sud-sud-est à une vitesse de 11km/h. Dans les prochaines heures, elle devrait amorcer un virage vers le sud qui l'approcherait des Mascareignes. Elle devrait passer au plus près des côtes dans la journée de jeudi ou la nuit suivante.

"Une menace importante et sérieuse" Céline Jauffret - Directrice inter régionale de Météo France Réunion la 1ère

La petite taille du système, entre 150 et 200 km de diamètre, fait qu'il peut évoluer très rapidement. Les conditions actuelles tendent vers variation rapide d’intensité au stade de cyclone, en raison de conditions météorologiques favorables. La trajectoire privilégiée à plus de 48 heures donnerait un passage au plus près à moins de 70 km des côtes est de la Réunion.

Une dégradation progressive du temps

La dégradation du temps va se faire sentir en plusieurs phases. L'état de la mer va se dégrader dès mercredi après-midi. Des pluies importantes et de fortes rafales de vents sont attendues en fin de nuit de mercredi jusqu'à la fin de journée de vendredi.

Les conséquences du passage en alerte orange

Lors du passage en alerte orange, les établissements scolaires sont fermés. les cours se tiendront normalement le mercredi matin, mais il est demandé que toutes les activités périscolaires, sportives, cultuelles et culturelles du mercredi après-midi soient suspendues.

Les activités portuaires sont suspendues dès demain pour permettre la mise en sécurité des installations et des containers vides. Les mouvements aériens sont maintenus jusqu'au déclenchement de l'alerte rouge qui pourrait intervenir jeudi tôt, le matin. Des plans de vol de secours et des annulations sont prévus par les compagnies aériennes le temps du passage du phénomlène météorologique.

Les recommandations

Il est demandé à la population de faire des réserves en nourriture et en eau. Il est important de vérifier son habitation, de se renseigner sur les centres d'hébergement les plus proches en cas de besoin. Il faut ramasser tout objet qui pourrait s'envoler et mettre les animaux à l'abri.

N'oubliez pas de vous tenir informés en radio, télé, internet sur Réunion la 1ère.